Politikere vil ikke ha et stengt Storting

Kontrollen fungerer, mener Lene Vågslid (Ap), som leder justiskomiteen på Stortinget.

– Ut ifra det som er gitt av informasjon og har stått i mediene, ser denne saken ut til å være riktig håndtert. Sikkerheten på Stortinget er god, og jeg er opptatt av den demokratiske verdien i å ha et mest mulig åpent Storting, sier Vågslid til NTB.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa mandag at rutiner knyttet til besøk og seminar på Stortinget vil bli gjennomgått etter pågripelsen av den russiske 51-åringen.

– Stortinget skal være et åpent sted

Både SVs Petter Eide og Senterpartiets Jenny Klinge påpeker viktigheten av at Stortinget holdes åpent for møter og seminarer.

– Det er vanlig med seminarer på Stortinget. Det er bra, Stortinget skal være et åpent sted, sier Eide. Han mener det faktum at russeren er pågrepet, tyder på at overvåkingen i Stortinget holder mål.

Må kanskje tenke nytt

– Det at Stortinget er arena for slike møter, er med på å bygge opp under interparlamentarisk samarbeid, mener Klinge.

– Samtidig er det opplagt at dersom dette øker risikoen for at etterretningsaktører får tak i sensitiv informasjon, må man tenke på nytt om slike møter skal holdes på Stortinget, føyer hun til.