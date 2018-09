DNB-sjefen frykter hacking kan utløse neste finanskrise

– Vi har fått noen eksempler på begivenheter som viser at teknologi og manipulasjon av teknologi kan være veldig skummelt. Vi har blant annet sett at noen klarte å hacke seg inn i sentralbankens midler i Bangladesh, og at noen har klart å påvirke et valg i USA, sier Bjerke til Dagens Næringsliv.

Banksjefen mener dette viser hvor sårbart finanssystemet kan være for manipulasjon, men sier det er vanskelig å si hvordan en slik situasjon burde håndteres.

– Men jeg synes det er veldig viktig og bra å se at sentralbankene i flere land, inkludert i Norge, utreder mulighetene for å utvikle digitale reservevalutaer.

I en situasjon der den øvrige finansielle infrastrukturen rammes av en krise, eller transaksjonssystemer hackes, kan en digital reservevaluta bidra til å holde finanssystemet og kapitalstrømmer i gang, skriver DN.

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge er også bekymret over dette scenarioet. Han sier finansnæringen hele tiden jobber med å sikre at det er et godt forsvar i alle ledd.