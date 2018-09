– Jeg bare lirte av meg noe og gikk, fortalte Cappelen onsdag, da han fortsatte sin forklaring i Borgarting lagmannsrett.

De behandler ankesaken fra ham og den tidligere politimannen Eirik Jensen.

For fjerde dag på rad svarer Cappelen på spørsmål fra en av aktorene i saken, førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim.

Det var 14. mars 2012, kort tid etter at Cappelens liga hadde mottatt 150 kilo hasj, som han møtte Eirik Jensen og tre andre politifolk i et lokale over Kiwi på Grønland i Oslo.

– Møtet dreier seg om en fremtidsrettet rapport som skulle lages for Oslo politidistrikt, som het 2022. Da ble jeg hentet inn som en som hadde kunnskap om trendene i hasjmarkedet, sier Cappelen.

Biler med kanoer på taket. Håndskrevne lapper. Overflod av kontanter. Slik foreleser Cappelen for juryen om hasjvirksomheten.

– Det er langt over kanten. Det er egentlig så frekt som det er mulig å gjøre det, svate han på spørsmål om han så noe problematisk med å møte politiet for å informere om hasjsmugling.

Avlede oppmerksomheten

Han fortelle at politifolkene spurte om det som skjedde i markedet.

– Jeg fortalte at det var utlendinger som drev med hasj og ikke nordmenn. Det var jo ikke sant, men det var jo det som var litt av meningen med å være med på dette: Å avlede oppmerksomheten fra nordmenn og over på andre.

– Hvorfor kom dette møtet i stand, spør aktor.

– Det husker jeg ikke, men Eirik mente at han trengte noe i den rapporten, så det var for å få informasjon.

– Var du engstelig eller nervøs for å ha et sånt møte?

– Nei. Jeg sa jo til de at jeg tidligere hadde drevet i den virksomheten selv.

– Ble de veldig interessert da?

– Nei, virket ikke som at de brydde seg noe om det.

– Tenkte du på baksiden av det, at du lurte Oslo politidistrikt?

– Nei.

– Tror du Eirik Jensen tenkte på det?

– Nei. Det var jo sånn vi opererte, vi har lurt samfunnet hele tiden. Det er det det har dreid seg om, å være frekkere enn frekkest, lure og bedra.

Om «tegneserier»

Førstestatsadvokat Alfheim bruker time etter time i lagmannsretten på å gå gjennom tekstmeldinger mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen og mellom Cappelen og hans kriminelle nettverk.

Aktor leste opp flere meldinger mellom Cappelen og en medhjelper der ordet «tegneseier» går igjen.

– «Tegneserier» er penger, forklarer Cappelen, og forteller at medhjelperen leverte penger til ham.

– Hva er en sånn typisk mengde som han kan gi deg?

– Han kommer ikke med femti tusen. Det er store summer.

– Hva er det meste han har kommet med noen gang?

– Det tør jeg ikke si, men sikkert syvsifret.

– Hvordan blir pengene levert?

– I bæreposer.

En av meldingene lød slik: «Har lest ut alle tegneseriene og trenger nye».