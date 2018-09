– Vi har en væpnet politiaksjon på Majorstuen. En person med hagle skal ha truet andre personer i en leilighet i Ole Vigs gate. Vi er nå på stedet og har kontroll på hagla, men gjerningspersonen klarte å stikke fra stedet til fots, opplyste operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli til Aftenposten like før midnatt.

#Oslo. Vi er i Ole Vigsgate etter melding om at en mann hadde truet en annen med hagle. Vi har kontroll på haglen, men mistenkte stakk fra stedet før vi ankom. Vi søker etter han. Ingen er fysisk skadet på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 1, 2018

Siste: Pågrepet i nærheten

Klokken 00.40 melder Oslo-politiet at mannen, som skal være i slutten av 30-årene, er pågrepet i Majorstuen-området:

– Han ble observert gående på gata i området av en av patruljene som søkte etter ham. Han ble pågrepet uten dramatikk og kjørt i arresten, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli til NTB.

Politiet rykket ut da meldingen kom klokken 23.43 lørdag kveld. Ingen skal være fysisk skadet i hendelsen. En rekke politipatruljer lette etter mannen i området.

Etter søk i området ble mistenkte pågrepet av en politipatrulje . Han blir kjørt arrest. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 1, 2018

Ble truet - tok mannens hagle

Politiet har ennå ikke helt oversikt over hva som egentlig skjedde mellom de to mennene, men tror det var to menn involvert i trusselepisoden.

En mann i midten av 20-årene person, som ble truet av mannen i slutten av 30-årene, skal ha klart å ta kontroll over haglen i leilgheten.

Deretter forsvant mannen fra stedet. En time senere ble han pågrepet og kjørt i sentralarresten.

Væpnet politiaksjon på legevakten

Natt til søndag var det også dramatikk på legevakten i Oslo.

En politipatrulje har fått kontroll på en kvinne som ble oppdaget med kniv på legevakten. Kvinnen nektet først å gi fra seg våpenet.

Kvinne hadde kniv synlig

Ifølge operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli var politipatruljen på legevakten i Oslo på grunn av noe annet, da de ble tilkalt av vektere som så at en kvinne som befant seg der, hadde en kniv med seg.

– Hun hadde en kniv synlig, og hun ville ikke slippe den. Hun truet ingen med den, men det er jo en situasjon og noe som er skremmende for de andre der, så patruljen bevæpnet seg og fikk pratet med henne og klarte til slutt å få henne til å gi kniven fra seg, sier Stokkli til NTB.

Hendelsen var over rundt klokka 0.20 natt til søndag.

– Vi vurderer nå hva som skjer med henne videre, sier Stokkli.