Mann siktet for å ha kjørt fra ulykke i Molde

To biler var involvert i en trafikkulykke i Langmyrveien i Molde ved 9.30-tiden lørdag morgen.

Føreren av den ene bilen ble kjørt til sykehus for en sjekk med smerter i nakken etter kollisjonen. Føreren av den andre bilen kjørte fra stedet etter ulykken.

Politiet gjennomførte en leteaksjon i søket etter ulykkesbilen og sjåføren. Blant annet fryktet man at det kunne være alvorlig skadede personer i bilen. Mannskap fra Røde Kors deltok i søket, skriver Romsdals Budstikke.

Politiet fikk flere tips etter at de gikk ut med informasjon om bilen. Lørdag ettermiddag ble en mann i 40-årene siktet for å ha forlatt ulykkesstedet, for brudd på vikeplikten og for kjøring uten gyldig førerkort i formentlig alkoholberuset tilstand.