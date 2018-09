Beboerne under Mannen i Romsdalen ble evakuert tirsdag kveld, etter at det ble registrert økende hastigheter i det ustabile fjellpartiet og varsel om store nedbørsmengder i fjellet.

Mannens bevegelser fortsatte å øke ytterligere onsdag og hadde bevegelse på mellom 10 og 15 cm på et døgn. Under en pressekonferanse på Rauma kulturhus torsdag ble det kjent at farenivået er senket til gult, og beboerne får flytte hjem.