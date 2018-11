I alt syv personer er pågrepet for vold mot tjenestemenn eller ordensforstyrrelser etter en usedvanlig hektisk natt for Oslopolitiet. På to steder i byen ble politifolkene angrepet av aggressive ungdommer da de kom for å rydde opp i slagsmål. Også en politihund ble sparket.

– Når vi er ute for å gjøre et samfunnsoppdrag og såpass mange berusede ungdommer snur seg mot politiet, er det definitivt alvorlig, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth, til Aftenposten.

Narkosalg

Et av slagsmålene oppsto da ordensvaktene hos Mc Donalds i Storgata prøvde å stanse salg av narkotika ved restauranten. Politiet ble tilkalt, og ble møtt av rundt 100 ungdommer ute på gaten.

De første som kom følte seg truet, og måtte tilkalle hjelp.

Også i Stenersgata, ved Oslo Spektrum, barket flere personer sammen. Politifolkene som kom til stedet ble spyttet på, klort og sparket etter, og en kvinne og en mann, begge i begynnelsen av 20-årene, ble pågrepet for vold mot politiet.

– Det bruker å være mange ordensforstyrrelser natt til søndag, men i natt har vi hatt flere hendelser med mange personer som har slått mot hverandre og hatt en aggressiv tone mot politiet. Det er uvant. Trenden vi har hatt i natt er ikke hyggelig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

– Går til angrep

Ved hendelsen ved Oslo Spektrum i Stenersgata måtte patruljen som var på stedet be om bistand fra andre patruljer for å få kontroll på de fire-fem personene som slåss.

– Politiet forsøkte å stoppe dem, men i stedet går de til angrep på politiet. I tillegg kommer det inn flere personer som blander seg inn. Vi måtte tilkalle et stort antall patruljer for å få kontroll, sier Stokkli.

– Det er unge folk som er ruset og beruset.

Han sier at vanligvis holder det med to patruljer ved ordensforstyrrelser. Operasjonslederen sier at i natt har de blant annet ved hendelsen ved Oslo Spektrum og i Storgata måttet tilkalle et stort antall patruljer, uten at han ønsker å si hvor mange.

Det har også vært et slagsmål i Stortignsgata ved Saga kino.

Vi er på stedet og har kontroll på partene. 2 personer er skadet, som får tilsyn av ambulanse på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 4, 2018