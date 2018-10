Heftig krangel om Nasjonalmuseets innkjøpsvalg

Sist ut i debatten er Vårt Lands kunstkritiker Kjetil Røed, som til Klassekampen lister opp en rekke innkjøp han mener Nasjonalmuseet kunne droppet til fordel for Heskes løe. Han påpeker blant annet at museet i 2016 punget ut 6,4 millioner kroner for verket «Kake, morgen, vår … #1» av russisk-amerikanske Ilya Kabakov, mens tilbudet om «Gjerdeløa» for 2 millioner lå på bordet. Snittbudsjettet for museets innkjøp har de siste fem årene vært rundt 10 millioner kroner.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor museet prioriterer russisk konseptkunst fremfor et verk som «Gjerdeløa». De bør åpenbart prioritere den nasjonale kanon, sier Røed.

Han får full støtte fra Hilde Tørdal, styreleder for Norske Billedkunstnere, som sier at Kabakov allerede er representert i den norske samlingen med installasjonen «Søppelmannen».

Personangrep

Debatten rundt Heskes løe har tatt helt av den siste uken, etter en krass kronikk signert kunstkritiker Lars Elton i Dagsavisen. Elton skriver at å si nei til innkjøpet bare er ett av flere problemer ved ledelsen ved Nasjonalmuseet og går løs på direktør Karin Hindsbo. Hindsbo følte det som et personangrep, noe hun uttrykte i et Facebook -innlegg, som hun åpnet med «hvor mye skal man tåle?».

«Prosjekt Gjerdeløa» regnes som en milepæl i norsk kunst da Marianne Heske i 1980 flyttet en 350 år gammel løe fra Tafjord til Pompidou-senteret i Paris, beskrevet som «et nøkkelverk i norsk kunsthistorie generelt og historien om norsk konseptkunst spesielt».

En frustrert Heske mener det er en av de mest kjente norske kunstinstallasjonene, og har ifølge Morgenbladet krevd å få en offisiell, profesjonell, kunstfaglig begrunnelse på avslaget.

Bilde ikke nok

Hindsbo har påpekt at museet har kjøpt inn en fotografisk dokumentasjon av «Prosjekt Gjerdeløa», men Åsmund Thorkildsen, direktør ved Drammens kunstmuseum, tenker at det ikke er nok.

– I Gjerdeløas tilfelle er selve gjenstanden en så viktig del av meningen at den bør være representert i samlingen. Og det er naturlig at det er Nasjonalmuseet som formidler dette verket, sier han til Klassekampen.

Heske har opplyst at «Gjerdeløa» nå sendes til Danmark der den fra 12. november vil være montert hos Aarhus Kunstmuseum (ARoS) til en samlingsutstilling som åpner 26. november. Museet har lånt verket for to år.