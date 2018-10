– Jeg sikter høyt, og er åpen for alt. Nå har vi en veldig populær statsminister, så jeg tenker å styre unna den posten, sier Per Sandberg på spørsmål om han kan tenke seg å bli statsråd igjen.

Mandag morgen avholder han og kjæresten Bahareh Letnes pressekonferanse i forbindelse av lansering av deres felles bok: «Fremmede makter har flyttet inn. Justismord og politisk drap».

Sandberg tar i boken et kraftig oppgjør med sine kritikere i Frp, men sier han ikke har skiftet syn på partiet etter prosessen der han måtte gå av som fiskeriminister.

– Synet på partiet har ikke endret seg. De som alltid har fremmet misnøye er de samme i dag som var i går, sier han.

På spørsmål fra Adresseavisen om han ønsker seg tilbake i politikken, sier Sandberg:

- Ja, det vil jeg. Ikke nå. Nå skal jeg drive business. Men det kommer for eksempel et valg i 2021. Jeg har fått en rekke tilbud om stå på liste. Du vet, når jeg bestemmer meg for det, kommer man ikke rundt meg.

I boken kritiserer Per Sandberg statsministerens kontor for å ha gitt ham munnkurv da det stormet som verst rundt den omstridte Iran-turen i sommer. Under pressekonferansen sa han at han angret på at han ikke tok hånd om kommunikasjonen selv.

- Kunne jeg få håndtert dette på vanlig Per Sandberg-måte hadde det sett helt annerledes ut, sa han.

Han legger til at han trolig hadde endt med å gå av som fiskeriminister uansett.

– Men bildet av Bahreh hadde sett annerledes ut, sier han.

Dropper søksmål

Da det stormet som mest rundt paret i høst, langet Sandberg ut mot mediene og varslet flere søksmål. Spesielt var han misfornøyd med dekningen til NRK, TV 2 og Fiskeribladet.

Nå sier paret at de vil droppe sitt varslede søksmål mot mediene.

– Vi har vært i prosess med ulike miljø for å se om vi kan gå den veien, men har kommet til at det vil koste oss for mye ressursmessig og som par. Vi har ikke overskudd til å gå til rettssaker, sier Sandberg, og legger til et sitat fra Nelson Mandela:

– Det nytter ikke være bitter. Det er det samme som å drikke giften selv og tro det vil ramme dine motstandere, sier han.

Advarer mot å slippe KrF inn

Frp-veteranen varmet opp til boklansering med å besøke Politisk Kvarter på NRK mandag morgen. Der sa han at han er redd for hvordan det skal gå med hans eget parti frem mot neste stortingsvalg dersom KrF velger å søke seg inn i dagens regjering.

– Jeg har lagt på bordet en skepsis som finnes i store deler av Frp mot å slippe Krf inn i regjering. Frp har gjennom fem år prestert utrolig bra, men vi vet alle at man har gått på akkurd i mange settinger. Så langt har det vært en suksess, men Frp har veldig lite å gå på i forhandlinger fremover, sier han til Aftenposten.

Stein J. Bjørge

Han påpeker også at han ikke tror det vil bli lettere å redusere skatter og avgifter med KrF i regjering, og mener Frp ikke kan forhandle vekk seire partiet har fått i innvandrings- og integreringspolitikken.

Sandberg understreker at det er forhandlingsresultatet som til slutt avgjør, og at han har «bare positive erfaringer» med å forhandle med både Venstre og KrF.

– Men jeg registrerer at Krf er mer opptatt av personkjemi og slike ting. Man legger mer vekt på retorikk og personkjemi mellom dem som skal sitte og samarbeide, enn man legger på politikken, sier han.