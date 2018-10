Metlid om drapet på Majorstuen: – Det er et veldig krevende åsted

– Den foreløpige obduksjonsrapporten underbygger helt klart at dette er en drapssak. Det er en svært alvorlig sak, sa Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslopolitiet, da hun møtte pressen onsdag formiddag.

En 24 år gammel mann fra Mysen døde mandag etter å ha blitt knivstukket i sin egen leilighet på Majorstuen i Oslo.

Metlid sier politiet nå gjennomfører undersøkelser på åstedet, og at det kan ta flere dager, til og med uker, før politiet er ferdig med dette arbeidet.

– Det er et veldig krevende åsted, sier Metlid.

Hun ville ikke si noe om tidspunkt for drapet, motiv eller foranledning til drapet, men politiet konsentrerer seg nå om perioden mellom klokken 07.50 og 12.15 mandag morgen/formiddag.

Samme morgen ble det begått et knivran i nærheten av leiligheten der mannen ble funnet drept. Politiet har tidligere sjekket om disse kan settes i sammenheng.

– Knivranet er ikke utelukket, men det settes ikke i sammenheng med drapet nå. Men vi må tenke alle tanker, sier Metlid.

Hans O. Torgersen

Ønsker opplysninger rundt leiligheten

Mannen delte leiligheten i Arbos gate 2B med tre kamerater. Den ene forlot leiligheten kvelden før, mens de to siste forlot leiligheten rundt 07.50 mandag morgen.

Alle tre har forklart seg. Ingen av dem oppgir å ha vært tilbake i leiligheten før den ene av dem kom tilbake til leiligheten rundt klokken 12.15 og fant kameraten blødende og hardt skadet.

Han ringte etter ambulanse, samtalen med AMK-sentralen ble registrert klokken 12.15. Da ambulansen kom frem, ble 24-åringen erklært død.

Metlid sier de undersøker alle opplysninger de har fått inn, og at politiet er veldig interessert i opplysninger om bevegelser rundt leiligheten i tidsrommet 07.50 til 12.15.

Morten Uglum

– En veldig trist beskjed

I går, tirsdag, fikk en av drapsofferets venner beskjed om at det var hans kamerat som ble drept på Majorstuen mandag. De jevnaldrende mennene var studiekamerater.

– Det var en veldig trist beskjed å få. Han var en fin kar. En rolig og jovial venn som var glad i mennesker. Han var nok den intelligente av oss. Det var alltid han som fant løsninger når vi sto fast på noe, og som fikk oss til å stå på videre, sier kameraten til Aftenposten.