Væpnet politi jakter på tre personer etter mulig kidnapping

Politiet melder klokken 07.38 at de har en aksjon i området på Laksevåg i Hordaland fylke. Politiet leter etter tre personer etter en hendelse i natt hvor en mann ble halt inn i en bil og kjørt bort fra en adresse i Bergen sentrum.

– Dersom det observeres bevæpnet politi i nevnte område, så er dette årsaken. Politiet ønsker ikke at folk oppholder seg i nevnte område i tiden fremover. Dette for å unngå å få flere mennesker inn i søksområdet. Fornærmede, som er i slutten av 30-årene, er kommet til rette. Han er i forholdsvis i grei form. Tatt med til Haukeland for sjekk, skriver politiet på Twitter.

Ifølge politiet er fornærmede og preget av hendelsen. En person er pågrepet.

Politiet søker etter tre personer

– Som sagt søkes det etter tre personer. Viktig å presisere at det ikke er grunn til engstelse for beboere og personer i området på grunn av personene vi søker. Kommer tilbake med mer info etter hvert, skriver politiet på Twitter.

Flere tipsere har tatt kontakt med BT om den væpnede politiaksjon på Laksevåg.

– Det er flere politibiler med blålys langs Lyngbøvannet. Jeg ble stoppet av bevæpnet politi da jeg skulle kjøre opp til Nipedalen ved 06.30-tiden, forteller Svein Bolstad.

Han fikk lov til å kjøre et stykke opp i Nipedalen, somer et boligområde og utfartssted på Ytre Laksevåg vest i Bergen, men ikke helt til topps.

Etter noen minutter kjørte Bolstad ned igjen.

– Da ble jeg stoppet på nytt. Politifolk lyste inn i varebilen min. Det virket som om de leter etter noen, sier Bolstad.