3. november skal et par tusen canadiere ifølge dreieboken for øvelsen Trident Juncture «ta» Alvdal. Italienske soldater skal stoppe dem.

Det som gjør bonde Bjørgulf Telneset usikker, er om planene blir fulgt. Han står og skuer ut over Glomma ved Telneset Bru i Tolga kommune, ti minutters kjøring nord for Tynset. Digre arbeidsmaskiner lager provisorisk fergeleie og stridsvognvei over eiendommen hans.