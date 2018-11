Stor politiaksjon etter melding om skyting i Oslo

Politiet har rykket ut med store styrker til området, som ligger i nærheten av Martin Linges vei, men foreløpig er ingen pågrepet. Det er heller ikke funnet noen skadede.

Like før kl. 20 skriver politiet på Twitter at det foretas vitneavhør og rundspørring på stedet.

Gjort funn på stedet

– Vi fikk melding klokken 19 fra flere vitner på stedet som sa at det var avfyrt skudd, og at det var en bil som hadde kjørt fra stedet. De fortalte også at det var noe krangling i forkant, og at flere personer skal ha løpt fra stedet etter skuddene, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt.

– Vi har funnet noe knyttet til hendelsen, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva som er funnet. Vi har behandlet det som har skjedd, og flere uavhengige vitner har forklart seg, sier hun til Aftenposten.

Leter etter bil

Politiet søker etter både bilen og de som skal ha løpt fra stedet.

– Bilen skal være en grønn eller grå sedan. Vi har sperret av et mulig åsted, men det er ikke kommet inn noen meldinger om at noen er skadet, sier Heidenstrøm.

Vitnene som observerte hendelsen, skal ikke ha vært innblandet.

– Vi vet foreløpig ikke hvor mange personer som løp eller kjørte fra stedet, sier operasjonslederen.

«Foreløpig er ingen pågrepet», melder politiet på Twitter.