Statsråden åpnet Orklas nybygg iført knallgul pizzalue

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) høstet latter og lystighet blant de rundt 900 Orkla-ansatte som overvar åpningen av konsernets nye hovedkontor på Skøyen mandag formiddag. Han hadde tatt på seg en knallgul lue med stor rød dusk og Grandiosa-logo for anledningen.

Flankert av konsernsjef Peter Ruzicka og eier og styreleder Stein Erik Hagen klippet statsråden en symbolsk snor og erklærte Orklas nye hovedkontor for åpnet. Åpningsseremonien markerte samlingen av alle Orklas virksomheter i Norge under samme tak. Bygget er 16 etasjer høyt.

– Dette blir arbeidsplassen til over 900 av Orklas medarbeidere og hovedbasen til Nordens største merkevareselskap. Det er et topp moderne bygg med høy miljøstandard vi nå flytter inn i. Vi skal fylle det med verdiskapende energi, kreativitet, ideer og innovasjoner – til glede for kunder og forbrukere, miljø og samfunn, sa Ruzicka i sin tale.