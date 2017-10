Torkel Oftedal fra selskapet Oncolomed i Stavanger har ønsket å opprette en privat kreftklinikk i Norge. Eiendomsinvestor Per Berg fra ØIE Eiendomsutvikling på Lillestrøm gikk inn med kapital og som styreleder i klinikkselskapet.

I mai skrev Aftenposten om dødssyke kreftpasienter som oppsøkte Oncolomed for å få en såkalt «second opinion» og tilbud om behandling i utlandet. Vi fant 38 nordmenn som hadde dratt til en klinikk i Tyskland via dem for behandling med regional kjemoterapi. 31 av dem var ikke lenger i live.

Fakta: Bakgrunn Minst 70 kreftsyke nordmenn har fått behandling på privatklinikken Medias Klinikum i Tyskland, ifølge sykehuset. Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler mange av pasientene, har villet si hvordan det har gått med dem. Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist til den tyske kreftklinikken. Vi fant 38 nordmenn. I mai 2017 var 31 av disse ikke lenger i live. Median levetid etter første behandling, som koster rundt 200 000 kroner, er fem måneder. Det vil si at halvparten levde under fem måneder og den andre halvparten lenger. Klinikken anbefaler fem behandlinger. Kreftlege Benny Vittrup Jensen i Danmark har gjennomført en stor studie som viser at regional kjemoterapi kun gir resultater for en mindre gruppe pasienter med uhelbredelig kreft fra tykk- og endetarm med spredning til leveren. (Ikke publisert ennå, men sitert i Aftenpostens opprinnelige sak.). Medias Klinikum tilbyr imidlertid behandlingen til pasienter med mange andre kreftformer. I kjølvannet av Aftenpostens dekning ble Oncolomed klaget inn til Forbrukerombudet av Kreftforeningen, for villedende markedsføring. De har blant annet blitt nødt til å endre ordlyd og illustrasjoner på hjemmesidene sine.

I juni ble ØIE Medical formelt oppløst. Selskapet skulle starte en klinikk i Norge for å tilby to andre behandlingsformer.

Ville tilby nye behandlinger i Norge

Oncolomed formidler pasienter til klinikker og behandlinger i flere land. Behandlingsformene cyberknife og tomoterapi er blant metodene som tilbys.

Begge brukes i flere land, og det er forsket på dem. Men det foreligger foreløpig ikke randomiserte, kliniske studier av metodene.

Det er disse behandlingsformene ØIE Medical ønsket å tilby i Norge, enten i samarbeid med offentlige sykehus, eller som en privatklinikk.

Stein J. Bjørge / Dag W. Grundseth

«Begrensede anvendelsesområder»

ØIE Medical AS meldte i 2014 de to behandlingsmetodene inn i Nasjonalt system for innføring av nye metoder.

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene besluttet å nedsette en spesialistgruppe med en onkolog (kreftlege) fra hver helseregion for å vurdere behandlingsformene.

Spesialistgruppen leverte sin vurdering i juni 2016. De konkluderte med at cyberknife og tomoterapi er «spisset teknologi med begrensede anvendelsesområder». Gruppen kunne ikke anbefale at disse metodene får noen særskilt rolle i et fremtidig samlet stråleterapitilbud for norske pasienter.

– ØIE Medical har i flere år arbeidet opp mot de store sykehusene i Norge. Enten som samarbeid der ØIE tok investeringene og sykehusene tok seg av driften, eller som en ren privatklinikk, med samarbeid med det offentlige om tilgang på pasienter. Vi har registrert at helseforetak har nektet sykehusene å bli med på slike opplegg, sier investor Per Berg.

Han forteller at både rådgivere og fagmiljø skal ha bekreftet at utstyret ville ha vært et godt tilskudd for strålebehandling av kreft i Norge.

– Beslutningen om oppløsning av foretaket kom rundt årsskiftet 2016/2017, etter at vi i nesten fire år hadde brukt betydelige ressurser uten å få gjennomslag i helsevesenet, uttaler Berg.

Oftedal: – Frustrerende

Torkel Oftedal i Oncolomed mener avslaget fra spesialistgruppen var en medvirkende årsak til nedleggelsen av prosjektet.

– Det fremstår som en frustrerende situasjon at personalet på sykehusene synes å være de eneste som skjønner behovet for tomoterapi og cyberknife, mens de politiske beslutningstagere helt siden 2013 har gjort det de kan for å motarbeide prosjektet, sier Oftedal.

– Vi opplevde liten eller ingen interesse for forsøk på å komme videre hos politiske organer, sier Oftedal.

Selv om ØIE Medical er avviklet, arbeider Oncolomed videre med å bygge opp kreftbehandlingstjenester i privat regi.

– Vi jobber mest med å se på mulighetene for å etablere et privat senter for diagnostisk utredning av pasienter som enten har kreft eller er ferdig behandlet, eller for tidlig diagnostisering, med utgangspunkt i hjelpemidler og tester som finnes ute, men som mangler her hjemme, sier Oftedal.

Eiendomsinvestor Per Berg og hans firmaer har avsluttet samarbeidet med Oftedal.

– ØIE-systemet har nå intet samarbeid med Oftedal eller hans selskaper, sier Berg.