Politiet rykket ut til boden onsdag ettermiddag etter at det kom meldinger om slåssing. To unge menn ble bortvist fra stedet.

Flere bevæpnende politifolk kom til standen for å roe ned situasjonen.

– Vi fikk melding om amper stemning ved standen. To personer ble bortvist. Detaljene rundt hendelsen kjenner jeg ikke til, sier Eyvind Formoe, operasjonsleder i Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Kastes ut

Onsdag ettermiddag var det et møte mellom ledelsen i SIAN, politiet og ordføreren i Arendal, som også er leder for Arendalsuka-rådet.

Der ble det besluttet at boden må fjernes.

Arendals ordfører Robert Nordli utdyper beslutningen.

– Bakgrunnen for dette er at de som har bemannet standen har kommet med ukvemsord til mørkhudede forbipasserende. De fikk en advarsel i dag tidlig på bakgrunn av en lignende hendelse allerede i går, sier Nordli til Aftenposten.

Politiet opplyser også at de ikke lenger kunne garantere for sikkerheten deres.

Jernring rundt boden

Stig Andersen har brukt de siste to dagene i teltet for SIAN. Da Aftenposten møtte ham tidligere på dagen, hadde politiet allerede slått jernring rundt standen. Under intervjuet sier flere unge menn tydelig ifra om hva de syns om gruppen.

Foto: Torgeir Strandberg

Andersen selv står med solbriller inne i teltet. Sammen med ham står en mann i T-skjorte som slår fast at Muhammed er en terrorist, og deler ut flyveblader. Bak ham henger en plakat som diskrediterer islam som fredens religion.

I teltet er også en utstillingsdukke kledd i niqab og T-skjorte med påskriften «Islam er hva islam gjør».

Stig Andersen

Trusler

Andersen sier bråket startet allerede mandag, og at de varslet politiet om truslene. Utover tirsdagen eskalerte det, til tross for at politiet var til stede. Det til et punkt hvor Andersen var bekymret for om noen skulle angripe ham.

– Hatet og den manglende velvilje for å følge styringsmakter til de som står her? Politi for disse menneskene her er bare bokstaver.

– Hvilke mennesker?

– Det var muslimer. Bare muslimer, ingen andre. De begynte å rive i teltet og kaste papirene våre rundt, sier Andersen.

Han sier at SIAN ønsker en saklig debatt om innvandring og islam. Han går dermed ikke med på at budskapets hans kan oppleves splittende.

– Vårt budskap er ikke polariserende i det hele tatt. Vi vil ha slutt på de tilpasningene som Norge gjør for å blidgjøre muslimer, sier Andersen og nevner på vår oppfordring salg av halalkjøtt, kjønnsdelt svømmeundervisning og mann- og kvinneforsamlinger.

– En provokasjon

Sully Kayaoglu, en ung muslimsk mann fra Sørlandet, mener SIAN bevisst prøver å provosere med måten de uttrykker seg på.

– Dette er noe som irritere oss, og det visste de at det kom til å gjøre. De vil ikke se oss her i byen, derfor gjør de dette, sier Kayaoglu.

Foto: Torgeir Strandberg

Han er kritisk til at Arendalsuka slipper til grupper som SIAN i Arendalsuka og mener arrangøren må ha forstått at det kom til å bli protester.

– De mobber vår profet og vår religion. De har koranen der, vår bok. Når man ser hvor mange som er her, både etniske nordmenn og utlendinger, forstår man hvor mye dette irriterer oss, sier Kayaoglu.

Høy takhøyde

Nordli er uenig i kritikken til Kayaoglu. Han sier at SIAN ikke er en ulovlig organisasjon i Norge og at Arendalsuka dermed er åpen for dem.

– I Arendalsuka står det frie ord veldig sterk. Man har regler i Arendalsuka som man må forholde seg til, man kan ikke akseptere at de kommer med ukvemsord til mørkhudede. Det er ikke akseptabelt, sier Nordli.