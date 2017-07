Politiinspektør bekymret for «internkannibalisme»

– Jeg er redd for at vi ikke skal klare å få til helhetlige løsninger og at dette skal ødelegge for det vi sammen skal få til, sier Metlid til Dagbladet.

– "Internkannibalisme" går på at alle er ambisiøse på egne vegne, men dårlige på å se helheten når det kommer til å rekruttere spisskompetanse fra hverandre. Det gir seg utslag i en negativ konkurranse om den samme kompetansen, som igjen går utover resultatene, fortsetter hun.

Metlid mener løsningen er å understøtte politireformen med sterkere og mer solide politidistrikt, og at kompetansen i disse distriktene opprettholdes.

Politireformen går ut på å legge ned 130 lensmannskontorer og politistasjoner og samtidig redusere antall politidistrikter fra 27 til 12.