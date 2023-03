Forsvaret kjøper seks nye Seahawk-helikoptre

Regjeringen vil bruke 12 milliarder kroner på å kjøpe seks nye helikoptre til Kystvakten. De første kan være på plass i 2025.

Norge har bestilt seks slike Seahawk-helikopter. (Arkivbilde)

14.03.2023 13:50 Oppdatert 14.03.2023 14:35

– Dette er en stor dag, vi skal gjøre nye satsinger og investeringer for å trygge Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret kjøper inn seks nye helikoptre av typen Seahawk. Disse vil bli prioritert til Kystvakten, ifølge forsvarsministeren. Men de vil også være klargjorte for utstyr til anti-ubåt-operasjoner.

Helikoptrene har en ventet kostnadsramme på 12 milliarder kroner.

Også marinen mangler helikoptre til sine fregatter. Gram sier de undersøker om helikoptrenes oppgaver kan løses av andre kapasiteter som for eksempel droner.

11 års venting

Forsvaret har vært uten funksjonelle maritime helikoptre i 11 år. Det skyldes at 14 helikoptre som ble bestilt i 2001, ikke ble levert som avtalt.

De første tre helikoptrene kan bli levert på sommeren 2025. Alle seks skal være levert innen 2027. De skal ha base på Bardufoss.

Også Danmark har Seahawk-helikoptre. Forsvaret vil sende mannskaper fra Bardufoss til Danmark før helikoptrene kommer, slik at de kan trene og skaffe seg erfaring.

– Det bidrar til at vi raskere kan få full operativ evne når vi mottar våre helikoptre, sier Gram.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har flere ganger de siste månedene understreket behovet for nye helikoptre. Gram understreker at anskaffelsen er basert på forsvarssjefens råd.

I et intervju med Aftenposten i oktober pekte han på amerikanskproduserte Seahawk som et klart alternativ.

Han gjorde det klart at han ønsket å ta snarveier i anskaffelsen. Gram sier at de tre første helikoptrene egentlig var tiltenkt den amerikanske marinen, men at Norge kan få overta disse. Dermed kan de leveres raskt.

Det ble ikke prioritert penger til slike helikoptre i statsbudsjettet for 2023. Stortinget må derfor godkjenne investeringen før regjeringen kan inngå avtale med amerikanske myndigheter. Det skal etter planen skje til sommeren.

Det danske forsvaret har i mange år brukt Seahawk-helikoptre. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har pekt på disse som et alternativ. Her er en av deres MH-60R Seahawk fotografert på en klippe på Grønland.

Skandale-helikoptre i retur

Forsvaret sa i juni i fjor opp kontrakten med leverandøren for de omstridte NH-90-helikoptrene og sa de ville sende dem i retur.

De 14 helikoptrene ble bestilt i 2001 og skulle vært levert i 2008. Men det første ble levert så sent som i 2018. Bare åtte er levert i endelig versjon. Dem har det vært en rekke problemer med.

– Det var på høy tid, noen vil si overtid, å skjære gjennom, sa Gram på pressekonferansen.

Forsvaret vil kreve fem milliarder kroner tilbake for skandale-helikoptrene.

– Vi har ikke funnet noe som er tilgjengelig ennå, men der jobbes det hardt med å finne ut hva som er mulig å få til innen maritime helikoptre, både til fregattene og til Kystvakten, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Aftenposten i oktober.