– Nesten viktigere enn pride-toget å komme hit i dag

Ett år etter masseskytingen i Oslo gikk 500 mennesker i en solidaritetsmarsj mot London pub. – Markeringen ga meg frysninger, sier en deltager.

Mange av deltagerne i solidaritetsmarsjen var sterkt preget da de nådde London pub. Fra venstre: Aurora Aven, Vera Wollmann, Lexi Raven og Arja Stylianou Korsnes.

25.06.2023 20:40

– Kampen fortsetter! ropte de sommerkledde menneskene som marsjerte taktfast mot London pub søndag ettermiddag.

Skeive og deres støttespillere var invitert til å «ta tilbake gatene» etter masseskytingen for ett år siden. Da ble to mennesker drept og mange skadet.

– Dette var sykt sterkt. Jeg kjenner på så mange følelser nå. Jeg synes nesten det er viktigere enn pride-toget å komme hit i dag, sier Arja Stylianou Korsnes.

Selve pride-paraden er først 1. juli.

24-åringen fra Oslo deltok i marsjen sammen med kjæresten Lexi Raven (23) og vennen Judith Aarseth Tunstad (24).

– Stemningen de siste månedene har vært så intens. Mange unngår å gå i pride-tog i år fordi de er redde, men vi vil vise at det er trygt for skeive i byen. Vi passer på hverandre, sier Raven.

– Jeg fikk frysninger! Det er godt å føle på solidaritet her i dag, sier Tunstad.

Politiet anslår at 500 deltok i marsjen mot London pub og Per på hjørnet. Alle hadde samlet seg bak et felles banner: «We’re here, we’re queer, we won’t disappear.»

Høylytt marsj

På forhånd hadde arrangørene, som kalte markeringen for «Reclaim Pride», oppfordret deltagerne til å ta med grytelokk, trommer og lage mye larm mens de gikk gjennom gatene. Toget startet på Grønland litt over klokken 16.

Da de én drøy time senere marsjerte opp Rosenkrantz’ gate, brøt det ut applaus og jubel. Deretter ble ofrene for masseskytingen minnet med to minutters stillhet utenfor de to pubene London og Per på hjørnet.

– Jeg synes det er ekstra fint at det ikke er en organisasjon som står bak marsjen, men enkeltindivider. Dette er mennesker som støtter mennesker, sier Arja Stylianou Korsnes.

Som skeiv føler hun seg mer utsatte enn før.

– Dagens solidaritetsmarsj er viktig fordi det skal så sykt mye til å gi skeive tryggheten tilbake. Når noe sånt som masseskytingen skjer, vil alle som er usikre og «i skapet», trekke seg ti skritt tilbake, mener Korsnes.

fullskjerm neste Mange av deltakerne i marsjen hadde med blomster og pride-flagg som de la ned utenfor London Pub. 1 av 3 Foto: Jan T. Espedal

– En ny type frykt

Den siste tiden har PST merket en økning i antall trusler mot pride og det skeive miljøet. Korsnes og kjæresten har det siste året kjent på en ny type frykt.

– Vi ble «egget» utenfor Botanisk hage en kveld i vinter. Tre ganske unge jenter kastet egg på oss mens vi holdt hender og kysset, sier Korsnes.

De forteller at det hele skjedde fort, og at de har ikke anmeldt hendelsen, men at den satte spor.

– Den siste måneden har vi fått mye uønsket oppmerksomhet, for eksempel fra folk på trikken. Vi har jo opplevd ting tidligere i livet, som at eldre folk som stirret på oss, men nå er det unge mennesker som reagerer, for eksempel guttegjenger som slenger kommentarer. Vi er nervøse når det er mørkt og unngår å holde hender, sier Korsnes.

Politiet anslo at det var 500 mennesker deltok i søndagens marsj, som ble planlagt for tre-fire dager siden. Politiet var godt synlige mens marsjen pågikk.

Statsministeren la ned blomster

Det har vært flere minnemarkeringer i Oslo søndag. Tidligere på dagen la statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ned blomster utenfor London pub og Per på hjørnet.

Statsministeren, stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og flere andre medlemmer fra regjeringen deltok på markeringen. Også avtroppende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) deltok.

– Skeives frihetskamp er en rettighetskamp for oss alle, sa statsministeren i Oslo rådhus søndag ettermiddag.

Der var flere av ofrene samlet til minnemarkering.

– Så lenge ikke alle har tilgangen til et trygt og fritt liv, så har egentlig ikke jeg det heller. Jeg ser derfor de skeives frihetskamp som en rettighetskamp – ikke bare for de skeive, men for oss alle, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin minnetale.

– Ingen er fri før alle er fri, sa han.