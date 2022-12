Budsjettkaos mellom byrådet og samarbeidspartiene i Bergen

De to viktigste budsjettpartnerne kommer ikke til enighet med byrådspartiene i landets nest største by. – De dårligst ledede forhandlingene jeg har opplevd, sier SV-topp.

Gruppeleder i SV, Mikkel Grüner.

11 minutter siden

(Bergens Tidende) Forhandlingene om neste års bybudsjett Bergen har gått på en kraftig smell. Fredag ettermiddag melder både SV og MDG at de avbryter forhandlingene om den viktigste saken i bypolitikken.

Byrådspartiene Ap og V har bare 16 representanter i bystyret og trenger derfor støtte fra flere for å oppnå de 34 stemmene de må ha for å få flertall for et budsjett, skriver Bergens Tidende.