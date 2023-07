Apollo og Tui kansellerer planlagte reiser til Rhodos - turister flykter fra brannene

På grunn av skogbrannene som herjer på den greske øya Rhodos, har reiseselskapene Apollo og Tui kansellert flere planlagte reiser. 2000 mennesker måtte evakueres med båter fra strender.

Turister evakures fra et brannrammet område ved Lindos på Rhodos lørdag. Vis mer

– Det er kjempekjedelig å måtte ringe noen og si fra om det kvelden før. Dette gjelder avreiser fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo til VG.

Selskapet har ikke innstilt flygingene til øya, kun reisene for dem som skulle til områdene Lardos, Pefkos og Kiotari søndag. Rivera anslår at det gjelder rundt 200 personer, skriver avisen.

Rhodos er en av de mest populære greske ferieøyene. Den er 1400 km2 stor og har rundt 125.000 fastboende.

Reiseselskapet Tui har, i likhet med Apollo, også kansellert reiser til Rhodos.

– Vi har ikke kansellert flygingene til Rhodos, men vi har kansellert reiser til hoteller som er påvirket av skogbrannene, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen i Tui til VG.

Dette er reisende som skulle til hotellene som nå er evakuert.

Vind, høye temperaturer og svært tørr vegetasjon gjør at brannene sprer seg raskt. Vis mer

– Sikkerheten til gjestene våre er det viktigste for oss, og vi følger situasjonen nøye, sier hun videre.

Hun har ikke tall på hvor mange det gjelder foreløpig.

Måtte reddes fra strender med båter

Over 30.000 mennesker er evakuert fra den truende skogbrannen som er ute av kontroll på Rhodos. Den greske avisen Ekathimerini skriver at 2000 mennesker måtte evakueres sjøveien fra to strender.

Tre kystvaktfartøy, en lettbåt fra hæren, RIBER fra spesialstyrkene og 30 privateide deltok i evakueringen.

Ifølge avisen har reiseselskapet Tui evakuert 100 norske gjester fra Kiotari, mens Apollo har evakuert over 200 gjester fra åtte hoteller.

Turister evakuerees fra en strand ved Lindos mens skogbrannen nærmer seg. Bildet er tatt lørdag. Vis mer

Brannvesenet har kategorisert hele østkysten av det greske fastlandet, samt øyene Evvia og Rhodos, som kategori 5-områder, det vil si det høyeste på en skala for risiko for brann.

Mange branner - får hjelp fra andre land

Det har de siste ukene vært en rekke voldsomme skogbranner i Hellas.

Det er nå rundt 70 skogbranner i landet, der terrenget er svært tørt etter rekordhøye temperaturer de siste ukene.

En brann ved Aten og en annen ved Sparta var lørdag kveld i ferd med å dempes noe, men knusktørt terreng og forventinger til 45 grader og en luftfuktighet på kun 15 prosent betyr at faren ikke er over. Nye branner kan fort oppstå.

Romania, Bulgaria, Polen og Slovakia har sendt hundrevis av brannkonstabler som bistår greske mannskaper med slukkingen. Israel, Jordan og Tyrkia sender også hjelp, mest i form av fly.