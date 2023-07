Investorgruppe byr 17,2 milliarder for Kahoot – aksjen stiger til værs

En investorgruppe byr 17,2 milliarder kroner for den norske e-læringsplattformen Kahoot. Aksjen har skutt opp 10 prosent siden oppkjøpstilbudet.

En investorgruppe vil kjøpe Kahoot for 17,2 milliarder kroner. Eilert Hanoa er konsernsjef i selskapet. Vis mer

Det går fram av en børsmelding fredag. Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs leder an budet.

Kahoot skriver i børsmeldingen at de anbefaler budet, som er på 35 kroner per aksje, til sine eiere. Det priser selskapet til 17,2 milliarder kroner, mot den nåværende børsverdien på 15,3 milliarder kroner.

Handelen i Kahoot-aksjen ble stanset klokken 12.20 fredag. Da lå kursen på like over 30 kroner. Handelen ble gjenopptatt 12.45, og aksjen har steget med over 10 prosent siden.

Kahoot er en e-læringsplattform som ble lansert i mars 2013. Brukere kan både lage og gjennomføre quizzer, og brukes ofte i norske skoler. I 2017 nådde plattformen over 1 milliard brukere.

I tillegg til Goldman Sachs nevnes General Atlantic, KIRKBI Invest, Glitrafjord AS og «enkelte andre investorer» i gruppen som har kommet med budet.

Budet er gjort gjennom et nyopprettet norsk selskap kalt Kangaroo BidCo, som er opprettet av Goldman Sachs, skriver Dagens Næringsliv.