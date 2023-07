Avdekket 84 nynorsk-lovbrudd: - Vi er vonbrotne!

I januar 2022 ble språkloven innført. Nå viser en gjennomgang at den brytes systematisk.

Åse Wetås er direktør i Språkrådet. Hun opplever at statlige virksomheter ikke hører på det Språkrådet har å si. Vis mer

Den nye språkloven fra 2022 skulle styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Offentlige organer fikk et særskilt ansvar for å bruke begge språkene.

Halvannet år etter at de nye reglene trådte i kraft, har en gruppe nynorsk-ildsjeler i Hordaland Mållag funnet ut hvordan det står til. I en dugnad på bare noen måneder i vår fant de 84 lovbrudd.

Statsadvokat kan ha brutt loven

Aftenposten har fått tilgang til noen av eksemplene.

Denne stillingsutlysningen er det påtalemyndigheten som har ansvaret for:

Eirik Stolt-Nielsen er førstestatsadvokat i nynorsk-området Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembete. Han har tidligere beklaget saken.

– Jeg vil ikke utelukke at vi i noen sammenhenger kan ha opptrådt i konflikt med språkloven §12 og er i så fall lei meg for det, sa Stolt-Nielsen til tidsskriftet Juristen som omtalte annonsen først.

Innsatsleder eller innsatsleiar?

Hva med politiet? De bruker bokmål på sine uniformer, kjøretøy og annet utstyr.

I stor skrift står det for eksempel «innsatsleder» på bokmål på enkelte armbind.

Dette strider mot språkloven i politiavdelinger som har nynorsk som tjenestemål.

Politiet benytter ordet «innsatsleder» om en person som leder personalet på en hendelsessted. Ordet «innsatsleiar» brukes aldri. Vis mer

Politidirektoratet ser at de har et forbedringspotensial. Men de vil ikke svare på om at «innsatsleder»-bindet er ulovlig.

– Vi har ikke mulighet til å kommentere den aktuelle saken da den er til behandling. Men på generelt nivå er politiet opptatt av å følge språkloven, skriver Hilde Ebeltoft-Skaugrud i en mail til Aftenposten.

Hun er kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet.

Mållaget er vonbrotne

Ane Landøy er leder i Hordaland Mållag. Hun mener det er for dårlig at offentlige instanser ikke forholder seg til loven.

– Vi er vonbrotne! Er det ikke nok med et sint brev fra Språkrådet? Det er pinlig for staten, sier hun til Aftenposten.

Hun forteller at Språkrådet sender ut brev til instanser som bryter språkloven. Likevel er det flere som velger ikke å gjøre noe med det.

– De skal følge loven på samme måte som de skal følge offentlighetsloven, forvaltningsloven og andre lover, understreker Landøy.

«Målfrid» prøver å passe på

Det er Språkrådet som har ansvaret for å føre tilsyn med språkloven i Norge. De har satt av to årsverk til jobben.

I tillegg har de en digitalt ansatt som heter «Målfrid». Hun er et dataprogram som henter inn data fra statlige nettsider og annen skriftlig kommunikasjon som er åpen for publikum.

Hun sjekker fordelingen mellom bokmål og nynorsk. I tillegg fører hun tilsyn med statsorganenes språkpraksis i sosiale medier.

Men Målfrid får ikke med seg alt. Derfor er Språkrådet avhengig av hjelp.

– Hvorfor har dere ikke mer tilsyn, om regelverket så sjelden blir innfridd?

– Vi fører årlig tilsyn med allment tilgjengelige tekster, skjemaer og påloggingsløsninger. Det skjer én gang i året, for å gi virksomhetene en sjanse til å endre rutiner og bli bedre. Vi fører jo tilsyn med en forventning om at alle forsøker å følge loven, svarer Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

En rapport fra Språkrådet fra i fjor viste at nesten ingen statlige virksomheter fulgte språkloven. Av de kontrollerte, var det bare Medietilsynet som oppfylte alle kravene.

Wetås opplever at statsorganene tar imot tilbakemeldinger om at de ikke innfrir loven, ganske ulikt.

Hun sier at flere er ivrige på å gjøre noe med det og få til en endring, men at det er flere som over tid viser manglende vilje og nynorskkompetanse.

Så hva får Språkrådet gjort? I praksis ingenting.

Dette kan Språkrådet gjøre

Brudd på språkloven kan ikke straffes. Språkrådet kan bare veilede.

Wetås utelukker ikke at de vil ta til orde for sanksjoner om ikke statlige virksomheter snart skjerper seg.

– Lov er jo det sterkeste virkemiddelet politikerne våre har, og det er sørgelig om staten må sanksjonere mot seg selv som lovbryter. Men blir ikke lovene fulgt, kan det være løsningen.