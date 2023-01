Video: Statens havarikommisjon for transport Video: Statens havarikommisjon for transport Video: Statens havarikommisjon for transport Video: Statens havarikommisjon for transport Helge Ingstad-animasjon 3 Video: Statens havarikommisjon for transport Video: Statens havarikommisjon for transport Ingstad-eksteriør-duplikat-2 Ingstad-interiør-duplikat Ingstad-eksteriør-duplikat Helge Ingstad-ulykken, kollisjonen 8. november 2018, kl. 03:38 Det er overlevering før vaktskifte på fregatten KNM Helge Ingstad. Påtroppende og avtroppende vaktsjef diskuterer noen lys de har observert i horisonten. Kan det være kaien på terminalen? Et oppdrettsanlegg eller en oljerigg? De konkluderer med at «objektet» ligger stille på eller ved Stureterminalen. Kl. 03:45 Tankskipet Sola TS legger fra kai fra Stureterminalen Kl. 03:53 Vaktsjefbytte på Helge Ingstad. Påtroppende vaktsjef tar over som ansvarlig for seilasen. Kl. 03:57 Sola TS er klar over et annet fartøy både på radar og visuelt. Kl. 03:58 Losen på Sola TS kaller opp Fedje sjøtrafikksentral og etterspør informasjon om fartøyet. «Ja, vet du navnet, vet du hvilken båt som kommer her på, mot oss her? Har han litt på babord». Fedje svarer umiddelbart: «Der er ... har ikke fått opplysninger om den. Den er ikke rapportert til meg, jeg ser bare et ekko på skjermen her». Kl. 03:59 Losen ber kapteinen på Sola TS bruke en lyskaster for å signalisere til det motgående fartøyet. Han ber også kapteinen endre kurs ti grader styrbord. Kl. 03:59 Samtidig ber vaktsjefen på Helge Ingstad vaktsjefen som er under opplæring, om å endre kurs noen grader mot babord. Kl. 03:59 Utkikksmannen på Helge Ingstad mener det han ser forut på styrbord side, er en kai eller lignende fordi objektet har så mye lys og er så nært. Kl. 03:59 Trafikklederen på Fedje sjøtrafikksentral husker at Helge Ingstad litt tidligere på natten hadde meldt seg inn i området. Trafikklederen kaller igjen opp Sola TS. «Det er mulig det er Helge Ingstad, han kom inn i nord for en stund tilbake. Det er muligens han som kommer her.» Kl. 04:00 Losen på Sola TS kaller opp Helge Ingstad på sambandet. Vaktsjefen svarer. «Helge Ingstad, hører du Sola TS?» «Helge Ingstad.» «Er det du som kommer her?» «Ja, det stemmer.» «Du må svinge styrbord med én gang.» «Nei da går vi for nærme, eh ... blokkene.» «Sving styrbord over hvis det er du som kommer her.» «Jeg ... et par grader styrbord over så fort vi har passert eh ..., passert eh ... plattformen vi har om styrbord» Kl. 04:00 Vaktsjefen på Helge Ingstad tror oppkallet kommer fra et av de tre nordgående fartøyene på babord side som vil ha fregatten mer styrbord for å få mer passeringsavstand. Vaktsjefen tror fremdeles at «objektet» de har styrbord, er stasjonært og at de ikke kan legge styrbord fordi de da vil de komme for nært «objektet». Kl. 04:00 Trafikklederen på Fedje har konstatert at Sola TS og Helge Ingstad har hatt radiokontakt og vil derfor ikke gripe inn i situasjonen. Trafikklederen forstår ikke hvorfor Helge Ingstad ikke kunne gå styrbord, og kaller til slutt opp krigsskipet. «Helge Ingstad, du må gjøre noe. Du begynner å nærme deg veldig». Avstanden mellom de to fartøyene er nå bare 250 meter. Kl. 04:00 Vaktsjefen på Helge Ingstad forstår nå at det lysende «objektet» på styrbord side er i bevegelse. Nå er de på direkte kollisjonskurs. Kl. 04:01 Trafikklederen på Fedje melder seg igjen: «Helge Ingstad, det blir en kollisjon det der». Kl. 04:01 Vaktsjefen på Helge Ingstad gir en ordre om å snu babord fordi det er for sent å snu styrbord. Rormannen begynner å snu babord, men får kontrabeskjed fra vaktsjefen om å heller styre midtskips. Men da er det for sent. Kl. 04:01 Helge Ingstad og Sola TS kolliderer.

BERGEN (Aftenposten): Mandag starter rettssaken. Kun én mann står på tiltalebenken.

15.01.2023 20:38

Fire år etter at fregatten til 4,3 milliarder kroner havarerte, har statsadvokaten tiltalt én person. Det er vaktsjefen som var på broen den skjebnesvangre natten.

Dette sier fire viktige aktører før dommeren starter saken i Hordaland tingrett mandag:

1. Den nåværende sjøforsvarssjefen: En utrolig dyktig kar

Rune Andersen er sjef i Sjøforsvaret.

Navn: Rune Andersen

Rolle: Nåværende sjef i Sjøforsvaret. Var leder for Marinen da lykken skjedde. Skal vitne under rettssaken.

– Det har vært viktig å ta vare på alle involverte, spesielt den tiltalte. Jeg er blitt godt kjent med ham. Han er en utrolig dyktig kar, som gjør en veldig god jobb, sier Andersen om den tiltalte vaktsjefen.

Selv rykket Andersen opp til å bli sjef for Sjøforsvaret etter havariet.

– Det står én person på tiltalebenken. Hva syns du om det?

– Jeg har respekt for retten og ønsker ikke å si noe om det nå. Men jeg skal være vitne i saken, og da blir det anledning til å si noe mer om hva jeg tenker rundt dette.

2. Den daværende sjøforsvarssjefen: Selvsagt hadde jeg ansvar

Nils Andreas Stensønes var sjef for Sjøforsvaret da fregatten forliste.

Navn: Nils Andreas Stensønes

Rolle: Var sjef i Sjøforsvaret da ulykken skjedde. Skal ikke vitne under rettssaken.

Det ble rettet kritikk mot Stensønes etter havariet. I 2020 ble han utnevnt til etterretningssjef i Forsvaret.

– Hva syns du om at det står én person på tiltalebenken etter forliset?

– Det vil ikke være korrekt av meg å dele mine personlige vurderinger om dette. Det er påtalemyndigheten som har fattet denne beslutningen. Det er imidlertid viktig at Sjøforsvaret fortsetter å ta vare på sine ansatte i slike situasjoner, svarer Stensønes i en e-post.

– Slik du ser det, hva slags ansvar hadde du for havariet?

– Som leder hadde jeg selvsagt alltid ansvar, slik er det. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentar.

Forsvarsdepartement har vedtatt en foretaksstraff på 10 millioner kroner i denne saken.

3. Forsvareren: Kan bare én klandres?

Christian Lundin, forsvarer til den tiltalte vaktsjefen etter Helge Ingstad-havariet.

Navn: Christian Lundin

Rolle: Er forsvarer for den tiltalte 33-åringen.

Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» risikerer inntil fem år i fengsel. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Den tiltalte opplever at han er utpekt som syndebukk. Vi vil få frem at det sviktet i mange ledd og i flere systemer før kollisjonen. Det var en systemsvikt, sier Christian Lundin.

Han mener dette er kjernen i saken:

– Det er helt opplagt at vaktsjefen gjorde en feilvurdering. Men kan han klandres for det alene? Vi mener han ikke kan bebreides for dette i tilstrekkelig grad slik at han skal straffedømmes. Tiltalte opplever det som svært urimelig at han som løytnant langt nede i forsvarssystemet, er den eneste som holdes personlig ansvarlig.

4. Aktoratet: Må ikke glemme alvoret

Benedikte Høgseth.

Navn: Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth

Rolle: Representerer aktoratet for statsadvokaten i Hordaland, Sogn og Fjordane

Sylta sier det har vært en grundig etterforskning av saken. Det var Riksadvokaten som besluttet å tiltale én person. Det ble vaktsjefen som var ansvarshavende navigatør om bord på fregatten.

– Det bygger på en forventning om hva som er godt sjømannskap, sier han.

På spørsmål om hvorfor det kun står én person på tiltalebenken, viser han til at Forsvarsdepartementet har vedtatt forelegget på 10 millioner kroner i foretaksstraff.

Høgseth sier at aktoratet vil bruke tid i retten på å snakke om at det kunne ha gått mye verre.

– Vi må ikke glemme at ulykken lett kunne ha forårsaket tap av menneskeliv i tillegg til de enorme materielle og forsvarsmessige tap, sier hun.