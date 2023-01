Må subsidiere hver båtbillett med 1200 kroner

Med skipstunnel kan hurtigbåter gå mellom Bergen og Ålesund. Men det vil kreve offentlig subsidiering opp mot 1200 kroner pr. passasjer, ifølge Vestland fylkeskommune.

Skipstunnelen skal etter planen stå ferdig i 2027/28. Flere ivrer da for at det også kommer hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund.

14.01.2023 20:16 Oppdatert 14.01.2023 20:31

(Bergens Tidende): Et mye brukt argument for bygging av Stad skipstunnel er at det gir mulighet for en ny hurtigbåtforbindelse langs kysten.

I dag går det hurtigbåt mellom Bergen og Selje, rett sør for Stadhalvøyen. Med tunnel kan båten gå videre til Ålesund.

