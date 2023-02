Brann i Kragerø har spredd seg til nabobygg

Det brenner i den verneverdige trehusbebyggelsen i Kragerø. Brannen som startet i en butikk i sentrum, har spredd seg til to nabobygg og er ikke under kontroll.

Det brenner i et bygg i Kragerø med leiligheter og en butikk. Politiet melder at brannen har spredd seg til nabobygg. Butikken ligger i Storgata i Kragerø.

25.02.2023 23:31 Oppdatert 26.02.2023 00:28

– Det er ikke meldt om folk i noen av bygningene, og vi har evakuert et 30-talls mennesker. Flammene har slått igjennom taket, og nå prøver brannmannskapene å sikre bygningene rundt, sier ordfører Grunde Wegar Knutsen (Sp) i Kragerø til NTB.

Han forteller at det lørdag kveld arbeides med å evakuere hele sentrumskjernen. Ordføreren uttaler til VG at bygningene som brenner nå ikke er verneverdige, men at tilstøtende bygninger er det.

– Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, og det er fortsatt spredningsfare på stedet, sier Marianne Mørch, operasjonsleder i politiet Sør-Øst til NRK rett over midnatt.

– Brannen har foreløpig ikke spredd seg til mer enn to bygg, sier Mørch til statskanalen.

Politiet fikk den første meldingen om brannen klokken 20.07 lørdag kveld.

– Det verste som kan skje

Like før klokken 23 forteller vitner at flammene fortsatt står opp fra taket på trebygningen der brannen startet.

Klokken 22.15 sier brannsjef Morten Meen Gallefoss til Varden at brannmannskaper fra Bamble, Porsgrunn, Skien og Drangedal er tilkalt. I tillegg er brannmannskaper fra Agder også satt inn.

– Det brenner i verneverdig tett trebebyggelse. Dette er noe av det verste som kan skje i Kragerø, sier brannsjefen til Varden.

Etablerer mottak

Kommunen har satt krisestab, og Knutsen forteller at kommunen har etablert et mottak for evakuerte på Kragerø Sportell.

– Vi har hatt et kort møte med kriseledelsen og har bestemt oss for å kalle inn mer personell for å ivareta de evakuerte. De blir sendt av sted med maxitaxi til Kragerø sportell, sier ordføreren til NTB.

Trehusbebyggelse

Bygningen der brannen startet ligger i Storgata, midt i byen, og ved 21-tiden sa politiets operasjonsleder at de ikke hadde kontroll.

– Vi har ikke kontroll, og det er tett trehusbebyggelse i området. Nå jobber vi med slokking, og vi gjør det vi kan for å begrense omfanget. Vi har ikke opplysninger om personskader, men vi jobber for å få oversikt, sier operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB ved 21-tiden.