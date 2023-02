– Vi vet i hvilken bygning brannen startet, men ikke hvor i bygningen

Brannen i den gamle trehusbebyggelsen i Kragerø er under kontroll. Det er ikke lenger fare for en stor bybrann.

Kragerø-ordfører Grunde Wegar Knudsen.

25.02.2023 23:31 Oppdatert 26.02.2023 11:05

Hele Kragerø sentrum ble stengt og evakuert da det brøt ut brann i et gammelt trehus i 20-tiden lørdag kveld. Flammene slo igjennom taket og brannmannskapene jobbet på spreng med å sikre bygningene rundt.

– Heldigvis har vi nå kontroll på brannen, og heldigvis har vi heller ingen personskader, sier ordfører Grunde Wegar Knudsen på pressekonferansen i Kragerø klokken 10 søndag morgen.

Spredningsfaren er over, men det jobbes ennå med å få full kontroll på brannstedet.

Det har brent i tre bygninger. En bygning er revet, to er totalskadet. Brannen startet i Storgata, i et klassisk trehusområde.

Ingen skal være registrert med boligadresse på brannstedet. Alle de nærmeste boligene er evakuert, og det har pågått arbeid for å sikre at andre leiligheter er tomme. Det er ingen indikasjoner om at noen er savnet, sies det på pressebriefingen.

Ordføreren: – Nå har jeg litt vondt i hjertet

– Nå har jeg litt vondt i hjertet, sier ordfører Knudsen til Aftenposten søndag morgen.

Han satt og spiste lørdagsmiddagen sin hjemme, en mil unna, da han fikk melding om brannen i Kragerø sentrum lørdag kveld. Siden har han knapt sovet.

– 50 personer ble evakuert. Kommunen har hjulpet 20 av dem med innlosjering. Resten har ordnet seg privat, sier Knudsen.

Mange ble evakuert til Kragerø sportell.

– Har vært utfordrende

Rundt hundre personer jobbet med brannen over natten.

– Det har vært utfordrende, fordi brannen plutselig blusset opp andre steder når vi slukket ett sted, sier Odd Morten Dalen, avdelingleder i Kragerø brannvesen.

Bygningene skal ikke være rødmerket fra Riksantikvaren. Men bygg i nærheten er det. Theodor Kittelsens barndomshjem ligger i samme kvartal. En del av Kragerø sentrum er regnet som vernesentrum.

– Det var ikke brannslukning man hadde fokus på da de startet bygging av denne byen, sier ordfører Knudsen på pressebriefingen.

Redningsetatene ønsker å åpne stedet for passerende straks det ikke lenger er forbundet med fare. Det jobbes også for at folk skal kunne flytte tilbake, eller hentet viktige ting i hjemmene sine.

På spørsmål om brannen kan være påsatt, svarer politiet:

– Det er alltid en hypotese, men det er ingen indikasjoner så langt.

Folk som har konkrete tips rundt brannen bes om å kontakte politiet.

– Det er store skader

– Det er store skader. Det er et helt kvartal som er rammet. Vi har måttet rive bygget for å komme til med slutningsarbeidet, sier ordfører Knudsen.

– Man blir skjerpet når man hører at det brenner. Da var det om å gjøre å få samlet troppene. Det første jeg tenkte på var om mennesker var i fare, sier ordføreren søndag morgen, men sier at situasjonen ser «litt lettere ut».

Klokken 08 møtte han brann- og redningsetatene og helsepersonell. Et av temaene var hva som skal skje med de evakuerte menneskene, opplyste ordføreren.

Kragerø sportell opplyser søndag morgen til Aftenposten at de evakuerte er på rommene sine og sover ut etter nattens strabaser.

Bruker gravemaskin i slukkingen

Brannsjef Morten Meen Gallefos i Grenland brann og redning kalte slukkearbeidet krevende.

– Dette er en krevende jobb med hulromsproblematikk, sa brannsjefen til pressefolk på stedet klokken en drøy time etter midnatt.

– Vi kommer til å jobbe med dette i mange timer fremover. Dette kommer til å vare i hele natt, i tillegg kommer etterslukkingen utover søndagen, sa han tidligere på kvelden.

– En brann i et område med verneverdig, tett trehusbebyggelse, er noe av det verste som kan skje i Kragerø, sier brannsjefen.

Brannvesenet måtte bruke gravemaskin for å skaffe seg kontroll over flammene.

Brannmannskaper fra Bamble, Porsgrunn, Skien, Drangedal og Agder var tilkalt. Sivilforsvaret, Røde Kors og Norsk Folkehjelp var også på plass.

Brannsjef Morten Meen Gallefos.

Trehusbebyggelse

Kragerø har store kulturminneverdier, sier en bekymret riksantikvar Hanna Geiran.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Kragerø har et av landets 200 tette trehusmiljø og bebyggelsen representerer vår felles historie. Det er også et fint og høyt elsket område å være i. Det er en by som har en rik historie og den er knyttet til kunstnere, sjøfart og seilskutetiden, sier Geiran til VG.