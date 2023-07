Det er 500.000 elsparkesykler i privat eie. Ni av ti kjører ulovlig.

Tall fra forsikringsbransjen viser at ni av ti private elsparkesykler mangler forsikring. Rami Milhem har droppet forsikring fordi han tror det koster 200–300 kroner i måneden.

– Jeg er klar over at det er obligatorisk med forsikring, men jeg har ikke forsikret min elsparkesykkel. Jeg følte at det ikke gjaldt meg. Og så er det et økonomisk spørsmål, sier Rami Milhem.

Han er ikke alene. Tall fra Finans Norge og to av landets største forsikringsselskaper viser at nesten 90 prosent av de private elsparkesyklene ikke er forsikret. Dette til tross for at kravet om forsikring har vært gjeldende siden nyttår (se fakta).

Fakta Forsikring for liten elektrisk motorvogn Reglene gjelder for alle kjøretøyer som defineres som liten elektrisk motorvogn. Eksempler på liten elektrisk motorvogn er elsparkesykkel, ståhjuling og elektriske skateboard. Elsykkel og vanlig sykkel regnes ikke som liten elektrisk motorvogn. Elsparkesykler blir omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring uansett om de er eid av utleiefirmaer eller privatpersoner. Kravet om forsikring for elsparkesykler eid av utleiefirmaer kom 1. september 2022. Fra 1. januar 2023 må også elsparkesykler eid av privatpersoner ha forsikring. Kilde: Statens vegvesen Vis mer

Milhem er ikke klar over hvor mye forsikringen koster i måneden.

Gjensidige skriver på sine nettsider at prisen er 59 kroner i måneden. Hos If ligger den på 65 kroner i måneden.

– Jeg trodde at forsikringen kostet 200–300 kroner i måneden. Jeg bor på Grünerløkka. En times parkering der koster nesten 60 kroner. Nå som det er så billig, så skal jeg kjøpe forsikring omgående, sier Milhem.

Aftenposten møter han på vei hjem fra jobben i Oslo sentrum. For en stund tilbake solgte han bilen. Nå er elsparkesykkelen hans eneste fremkomstmiddel.

– Jeg er klar over at det er viktig med forsikring. En venn av meg kjørte på noen med sin elsparkesykkel. Han ble dømt til fengsel og måtte betale erstatning. Så det kan bli dyrt uten forsikring.

Over 500.000 elsparkesykler i Norge

Det er ingen som vet eksakt hvor mange elsparkesykler som er i Norge. Ifølge Statens vegvesen er det trolig godt over 500.000 elsparkesykler i privat eie som er forsikringspliktige.

Elektronikkbransjen antar også at det er minst 500.000 el-sparksykler i Norge. Elsparkesykler som blir leid ut av utleiere, er ikke medregnet her.

Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at omtrent 50.000 elsparkesykler var forsikret i begynnelsen av juni. Dette er sannsynligvis langt under 10 prosent.

I forrige uke rundet forsikringsselskapet If 11.000 slike ansvarsforsikringer. Ifølge Ifs beregninger kan så få som 12–15 prosent av elsparkesyklene som er solgt i Norge, ha pliktig ansvarsforsikring for motorvogn.

– Eierne av elsparkesyklene risikerer millionregning om de forårsaker en personskade, eller det oppstår brann i forbindelse med ladning, sier Ståle Solem Ingebrigtsen. Han er administrerende direktør i Trafikkforsikringsforeningen.

De jobber derfor aktivt med å spre informasjon om forsikringsplikten. Blant annet med kampanjer spesielt rettet mot unge i og rundt de store byene.

Forsikringen kan bli kortet ned

Også forsikringsselskapene frykter at folk uten forsikring kan bli gjeldsslaver.

– Selv om dette er en lovpålagt forsikring, vil det nok dessverre være mange som ikke skaffer seg den. Kommer de opp i en ulykke med alvorlig personskade, snakker vi om millionbeløp som må betales fra egen lommebok, sier Sigmund Clementz.

Han er kommunikasjonssjef i If.

En undersøkelse fra Gjensidige viser at fire av ti vet ikke at man kan bli gjeldsslave om man skader en person og ikke har ansvarsforsikring. Det er særlig unge folk som er uvitende om det. Selskapet har forsikret 18.000 elsparkesykler.

– Det er fort gjort å tenke at det skal gå greit. Det skjer ikke meg. Samtidig ser vi jo at det skjer mange ulykker med elsparkesykkel, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han understreker at lovlig maksfart for en elsparkesykkel er 20 km/t. Derfor risikerer man å få kortet ned forsikringsbeløpet hvis det i kjølvannet av en ulykke viser seg at sykkelen hadde maksfart over 20 km/t.

Politiet: Vanskelig å kontrollere

Glenn Bergh er fungerende leder i trafikkorpset i Oslo-politiet. Han skriver i en e-post at det er vanskelig/tidkrevende for politiet å kontrollere om det er forsikring på elsparkesykkel.

– I og med at det er et uregistrert kjøretøy, finnes det ikke noe register vi kan sjekke opp imot. Forsikringen vil være knyttet til person. Vi må da kontakte forsikringsselskapet hvor fører hevder å ha forsikring, skriver Bergh.

Han legger til at de som blir tatt uten forsikring, risikerer et forelegg på 6000 kroner.

Aftenposten har spurt Statens vegvesen om hvorfor det ikke er krav om skilt på elsparkesykler.

– Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å innføre nasjonal registrering av elsparkesykler på samme måte som for biler, MC og andre kjøretøygrupper. Foruten å være et enormt omfang, skifter disse sparkesyklene eiere ofte og har begrenset levetid, svarer Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen.

– Hvorfor er det ikke krav om forsikring for elsykler?

– Da dette ble vedtatt, ble elsparkesykler sett på som en større risiko i trafikken enn elsykler.