Norge Forsvaret I luften kan Norden blir en stormakt. Men på bakken finnes en norsk bekymring.

ØRLAND (Aftenposten): Årets hittil største jagerflyøvelse i Europa skjer i Norge akurat nå. Russerne skal avskrekkes. Men den norske luftsjefen kommer med et varsko.

03.06.2023 22:09

Med et langt brøl tar de av én etter én og forsvinner opp i skyene som skygger for forsommeren i Midt-Norge. Norske, nederlandske, amerikanske og italienske F-35, tsjekkiske Jas-39 Gripen og belgiske F-16.

De er her for å avskrekke russerne.

Rekordmange vil øve sammen

155 kampfly fra 13 land er fordelt på i alt fire baser i Norden fire baser i NordenØrland i Norge, Kallax i Sverige og Rovaniemi og Pirkkala i Finland er baser for øvelsen. ut kommende uke. Arctic Challenge Exercise 2023 er den største jagerflyøvelsen i Europa hittil i år.

Norge, Sverige og Finland har lenge drevet samtrening gjennom det som kalles Nordic Defence Cooperation. Med Sverige ventelig snart med på Nato-laget, vil det tette nordiske samarbeidet utvikle seg videre.

forrige











fullskjerm neste F-35 er det nye kampflyet for luftforsvaret i Norge 1 av 5 Foto: Stein J Bjørge / Aftenposten

Det er blitt arrangert annethvert år siden 2013. I år er det rekord-deltagelse. Og aldri har så mange F-35 øvet sammen i Europa. Ett norsk F-35 koster omkring halvannen milliard kroner. Det er 30 med under øvelsen. Åtte av dem er norske. Nato stiller med to AWACS AWACSNato-fly med påmontert radar (Airborne Warning and Control System). overvåkingsfly.

Et amerikansk tankfly sørger for påfyll av drivstoff i luften.

Det er ventet at også hangarskipet USS Gerald R. Ford, som nylig var i Oslo, dukker opp for å delta. Men det er ikke offisielt bekreftet.

Alt virker veldig slagkraftig - under akkurat denne øvelsen.

Men sjefen for Luftforsvaret har en stor bekymring nede på bakken.

Kritisk mangel på teknikere

Norge har ikke problemer med å stille piloter og fly til øvelser som denne. Men mangelen på flyteknikere er i ferd med å bli et presserende problem for Luftforsvaret.

Forsvarskommisjonen har kalt situasjonen «kritisk». I sin ferske rapport påpeker den at Norge har ca. tre teknikere pr. kampfly, mens andre allierte har mellom ni og tretten.

- Det må tas grep nå, ellers blir det et kjempeproblem for den som er luftsjef om fem til syv år, sier generalmajor Rolf Folland.

Han er sjef for Luftforsvaret.

Mangelen på flyteknikere er i ferd med å bli et presserende problem for Luftforsvaret.

Han nevner flere tiltak Forsvaret selv kan gjøre, blant annet mer fleksible arbeidsordninger og tettere sivilt samarbeid. Men det alene vil ikke være nok.

- Det er vår største utfordring, sier oberstløytnant Trond Haugen.

Han er sjef for 332 skvadron. Det er her konsekvensene vil vise seg i praksis.

Han påpeker at få teknikere betyr at det blir færre timer i luften. Det gir dårlig utnyttelse av den nyinnkjøpte flåten av amerikanske F-35.

Prisen for de 52 jagerflyene var ca. 90 milliarder kroner.

Men enn så lenge trenes det for å avskrekke Russland. Og den nordiske luftstyrken er i ferd med å bli stor.

Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

Avskrekke Putin-regimet

Om få år har de nordiske landene en luftstyrke på mer enn 250 fly. Da er Danmark inkludert. Regionen matcher dermed europeiske stormakter som Storbritannia og Frankrike. Men viktigst er det å kunne verne Norden mot det som oppleves som trusler fra øst.

Seniorforsker Karsten Friis ved NUPI sa til Aftenposten tidligere i år at en integrert kampfly-flåte av denne størrelsen i Norden vil ha en «sterkt avskrekkende effekt mot Russland.»

forrige











fullskjerm neste NATO stiller med to AWACS overvåkingsfly på Ørland. 1 av 5 Foto: Stein J Bjørge / Aftenposten

- Bedre enn russerne

– Øvelsen sender et tydelig signal om samhold i alliansen, sier Rolf Folland

– Er slike store øvelser viktig å drive med?

– Det er viktig for oss som har som jobb å beskytte luftrommet over Norge og Norden. Det gir muligheter til å øve kampfly og luftvern i stor skala hvor vi løser oppgaver sammen. Målet er å bli bedre. Slik blir det mulig å få det til når det virkelig gjelder.

Luftsjefen ser en sterk kontrast til Russlands relativt mislykkede bruk av luftmakt i Ukraina.

– De lykkes antagelig ikke med den kompleksiteten som ligger i å sy sammen større styrker der fly og eget luftvern jobber synkront. Det får vi til på vestlig side. Én grunn er nettopp at vi øver såpass mye.

– Så Nato er rett og slett bedre i luften enn russerne?

– Ja, det er vi.