Norske eksperter uenige om long covid-studie

En av Norges fremste forskere på korona kritiserer long-covid-studien ved Ahus.

Både koronaekspert og pasientforening reagerer på Vegard Bruun Bratholm Wyllers studie. De mener den har svakheter. Wyller forsvarer funnene.

27.04.2023 13:37 Oppdatert 27.04.2023 14:03

Deltagerne i den omstridte studien som ikke var smittet, scoret like høyt på WHOs definisjon på long covid som de som var smittet.

Det mener forsker Vegard Bruun Bratholm Wyller ved Ahus i studien som Aftenposten skrev om nylig.

Studien er gjort blant 500 ungdommer i alderen 12 til 25 år. Cirka 400 av dem var smittet med covid-19, mens 100 ikke var smittet.

Ifølge Khrono har studien vakt betydelig oppsikt verden rundt. Den er blitt en av verdens mest omtalte.

En annen koronaforsker, Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus, er kritisk til studien.

Han mener det var for få deltagere i studien og at man ikke kan trekke noen konklusjon av den fordi kontrollgruppen var for liten. Forskerne er også uenige om hvordan man skal gå inn og vurdere de enkelt funnene.

Forsker: Underkommuniserer forskjellene

Arne Søraas leder den store koronastudien ved Oslo universitetssykehus (OUS). Studien startet i mars 2020 og har fulgt mer enn 190.000 personer gjennom pandemien.

Søraas påpeker flere svakheter ved studien ved Ahus. Det viktigste er at Wyller underkommuniserer at forskjellen mellom de smittede og de ikke-smittede er større enn det Wyller konkluderer med, mener Søraas.

– Når man ser på symptomene seks måneder etter infeksjonen, kom covid-gruppen dårligere ut for 22 av 26 symptomer. Dette gjaldt alle spørsmålene om fatigue, kognitive symptomer og tungpust, som er kjernen i WHOs definisjon av long covid. Det passer faktisk veldig godt med long covid slik som vi og de fleste andre forskere beskriver det, sier han.

– De som var smittet, er mer utsatt for long covid, sier Søraas.

Han mener Wyller og Co. i for stor grad psykologiserer symptomene på long covid og ikke tar hensyn til at det fremkommer klare kognitive og somatiske plager, som hukommelsessvikt, tungpust og fatigue.

Forsker Arne Søraas, OUS – Studien er for liten, kontrollgruppen har for få deltagere, og det gjør det veldig vanskelig å konkludere med at sammenhengen mellom smitte og symptomer ikke finnes.

Også nestleder i Norsk Covidforening, Lillann Bue, mener Wyller skaper et galt inntrykk. Hun sier datamaterialet bak studien viser at det er en stor økning i risiko for langvarige covid-symptomer blant de smittede sett opp mot kontrollgruppen.

Studien er publisert i Jama Network Open.

– Andre faktorer enn covid-19 betyr mer

Forskningsleder Vegard Bruun Bratholm Wyller ved Ahus tilbakeviser kritikken.

– Disse forskjellene var ikke statistisk signifikante. De kan være helt tilfeldige. Covid-19 kan nok ha en viss betydning, men studien viser at mange andre faktorer betyr mer, sier Wyller.

Han presiserer at langvarige symptomer kan være invalidiserende og ikke skal bagatelliseres.

– Resultatene passer godt med annen forskning, som viser at både biologiske, psykologiske og sosiale forhold har betydning. Vår studie øker forståelsen av disse årsakssammenhengene, sier han.

Han trekker frem ensomhet som en viktig faktor, sammen med sosial isolasjon og manglende fysisk aktivitet.

FHI: Må se studien i sammenheng

Folkehelseinstituttet synes long covid-studien er interessant, men presiserer at enkeltstudier alltid må sees i en større sammenheng. Det sier seniorrådgiver Jan P. W. Himmels.

Han mener man må analysere flere studier på long covid systematisk.

– Det må vi for å sikre at funnene ikke bare representerer gruppen av individer som er undersøkt, som muligens ikke er representative for hele samfunnet.

Også han trekker frem at mange av de rapporterte symptomene etter covid-19 er uspesifikke.

– Derfor er det ikke overraskende å finne disse også til en viss grad i befolkningen generelt. Foreløpig har vi ikke tilstrekkelig pålitelige data til å vite hvorfor folk opplever ulike symptomer og symptomlengde ved oppfølging.