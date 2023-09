Vet ikke hvor mange milliarder skandalerammet prosjekt vil koste

Et av Helse-Norges største og mest omstridte prosjekter er i krise. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikke noe svar på hvor mye penger som kan brukes på Helseplattformen, før hun setter foten ned.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er nå øverste ansvarlige for Helseplattformen. Vis mer

«Regjeringen med Høie som helsetjenestens øverste politiske leder, har naivt styrt oss mot en svært kostbar tabbe. En tabbe som dessverre er finansiert av skattebetalerne. Innbyggerne og pasientene fortjener bedre.»

Det var ordene Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol brukte da hun som opposisjonspolitiker i 2020 langet ut mot det gigantiske Akson-prosjektet og Solberg-regjeringens styring av dette.

Akson var navnet på planene om et felles journalsystem for kommunehelsetjenesten i Norge.

Planene ble senere endret og etter hvert skrinlagt etter massiv kritikk. Da var det brukt over en halv milliard kroner.

Siden 2021 har Ingvild Kjerkol vært helseminister. Samtidig foregår innføringen av et annet gigantisk journalprosjekt i Midt-Norge. Helseplattformen skal gi kommuner og sykehus og et felles journalsystem.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført på St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ti kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale.

Kostnaden for innføringen av systemet var i utgangspunktet 3,7 milliarder kroner.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS.

Det har tidligere vært planer ambisjoner om å innføre felles journaløkninger nasjonalt, men disse planene er blitt vraket. Vis mer

Enorme problemer

Aftenposten har de siste månedene omtalt de mange problemene med Helseplattformen. Det er levert av den amerikanske teknologigiganten Epic.

Innføringen har så langt være preget av kaos, forsinkelser, eskalerende kostnader, store tekniske mangler og svekket pasientsikkerhet.

Nylig kom en rapport som slo fast at det meste hadde gått galt med styringen av prosjektet.

Ansvarspulverisering og tillitsproblemer var noe av det som ble nevnt. Prosjektet har av enkelte leger blitt omtalt som den største katastrofen som har rammet helsevesenet i Midt-Norge.

Det var planlagt å koste 3,7 milliarder kroner. Nå ligger det an til å bli minst 6,4 milliarder, men det er ukjent hvor stor den endelige regningen vil bli.

Natt til lørdag 7. mai 2022 ble Trondheim kommune først til å ta i bruk den nye Helseplattformen. Syv måneder senere skulle det skje på St. Olavs hospital. Da begynte problemene for alvor.

Kjerkol: Har ikke tall på total kostnad

Kjerkol er nå øverste ansvarlig for helsetjenesten i Norge og for det som er et av landets største digitaliseringsprosjekter.

Ap-politikeren omtaler situasjonen som «krevende».

Frp, som satt i regjering da Helseplattformen ble vedtatt, mener at prosjektet bør stanses.

Allerede i april fikk Kjerkol kritikk av opposisjonen. Høyre mente helseministeren hadde en for passiv rolle i et av helsevesenets største prosjekter.

– Hva har du konkret gjort for å ta tak i dette?

– Jeg har hatt en eierdialog eierdialogStaten eier helseforetakene, som igjen driver sykehus. Departementet har møter med helseforetatekene. Dette og annen kontakt omtales som eierdialog. I eierdialogen kan staten ta opp forhold, stille spørsmål og formidle synspunkter som foretakene kan vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling. med Helse Midt-Norge og holdt meg orientert. Det er Helse Midt-Norge og kommunene som eier prosjektet.

– Hvor mye vil det koste å få Helseplattformen på plass i Midt-Norge?

– Vi har ikke noe tall i dag. Det er noe Helse Midt-Norge må skaffe seg oversikt over og håndtere fortløpende.

– Hvor mye penger kan det brukes på dette før du vil sette foten ned?

– Det får vi komme tilbake til om det blir en problemstilling. Nå er det viktig å fokusere på forbedringer.

Helseplattformen skulle redusere risikoen for pasientene. Men nylig slo Helsetilsynet fast at det motsatte har skjedd.

– Hvor lenge er det akseptabelt at man har en situasjon med svekket pasientsikkerhet?

– Jeg har ingen tidslinje på det. Men det var ting som ikke var bra nok i samhandlingen mellom sykehus og kommuner før Helseplattformen også.

– I 2020 kritiserte du styringen av Akson-prosjektet i Stortinget og sa at regjeringen med Høie som helsetjenestens øverste politiske leder hadde «naivt styrt oss mot en svært kostbar tabbe». Kan du forklare hvorfor du skyver ansvaret for problemene for Helseplattformen nedover til Helse Midt-Norge, mens du i opposisjon holdt helseministeren ansvarlig for problemene for planene med et lignende journalsystem?

– Denne anskaffelsen ble gjort i 2016, og det ble innvilget et lån av daværende helseminister for å gjennomføre Helseplattformen. Vi må forholde oss til den virkeligheten som er i dag.

Har tillit til styret

Det var administrerende direktør Stig Slørdal i Helse Midt-Norge som i 2019 signerte Helseplattformen-kontrakten med Epic.

– Jeg er selvsikker. Vi har valgt det rette systemet, sa han da.

På spørsmål om Kjerkol er enig i at det er gjort riktig valg av løsning, svarer helseministeren at hun mener dette er «mindre interessant».

– Har du tillit til at ledelsen i Helse Midt-Norge vil få dette prosjektet på rett kjøl?

– Jeg har tillit til at mitt styre styreHelse- og omsorgsdepartementet eier de fire regionale helseforetakene (RHF). Helse Midt-Norge er et av disse. Hvert RHF har sitt eget styre som rapporterer til eier. Administrerende direktør er underlagt styret. i Helse Midt-Norge tar tak i problemene som er avdekket og samler aktørene i Helseplattformen rundt samme bord for å gjøre nødvendige tiltak.

– Det var den forrige rødgrønne regjeringen som i 2012 la frem ambisjonen om En innbygger – en journal En innbygger – en journalStortingsmelding fremlagt av daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) i 2012. Et sentralt mål var at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Mange ulike datasystemer og journalløsninger gjør at dette ikke er tilfelle i dag. . Når vil man komme dit at man når målet om at helsepersonell og pasienter har full og trygg tilgang til opplysninger i hele landet?

– Nå jobber jeg med neste års budsjett, og jeg håper at vi snart skal kunne ferdigstille komponenter som gjør at journalsystemene som allerede finnes snakker med hverandre.