Norge er i verdenstoppen på elbiler. Men her henger vi etter Sverige.

Regjeringen henger bakpå teknologien og har altfor lave ambisjoner for klimakutt i tungtransporten, mener Miljødirektoratet. Ladeselskap mener Norge ligger langt etter Sverige.

På et fortau ved Grønlikaia i Oslo står en representant fra kommunen og snakker i en mikrofon som ikke virker. Han skal åpne den nye ladestasjonen for elektriske lastebiler ved å sette i laderen på trekkvognen.

Det viser seg at strømmen allerede er plugget inn.

Det jobbes hektisk for å få ut kabelen. Så erklæres stasjonen for åpnet.

Lastebileier Roger Enger er glad for at Oslo endelig har fått en egen ladestasjon for elektriske lastebiler.

– Det var vanskelig å lade tung bil i Oslo. På normale bensinstasjoner må vi koble av vognen for å komme inn og lade, sier han.

Nå haster det å få flere slike ladestasjoner på plass. Det er ikke bare viktig for ellastebilentusiaster som Enger. Det kan også være helt avgjørende for om Norge når klimamålene:

Å få tungtransporten over på strøm eller biogass er et av de tiltakene som kan kutte norske utslipp aller mest frem mot 2030. Det slår Miljødirektoratet fast i en fersk rapport.

Og mens andre klimatiltak viser seg å være vanskeligere og gå tregere enn man regnet med, er situasjonen her stikk motsatt: Utviklingen går mye raskere enn ventet.

Henger etter teknologien ...

Regjeringen henger nå langt etter teknologien i sine planer for å få tungtransporten over på strøm, mener direktoratet. Målet er ifølge Nasjonal transportplan at halvparten av alle nye lastebiler skal gå på strøm i 2030.

Men de elektriske lastebilene er allerede i full fart ut på veiene. Derfor mener direktoratet at målet i stedet bør være at alle nye lastebiler enten går på strøm eller biogass i 2030.

Da må to ting komme raskt på plass: et nettverk av hurtigladere for lastebiler og støtteordninger som gjør elektriske lastebiler billigere.

... og etter Sverige

Norge har vært verdensledende i å få elbiler ut på veiene. Men når det gjelder ladekapasitet for tungtransport, ligger vi allerede 1,5 år etter Sverige, ifølge Stian Mathisen i ladeselskapet Recharge.

Sverige bevilget allerede i fjor vår 1,5 milliarder kroner til utbygging av ladestruktur for tungtransport, og utbyggingen er i full gang.

Ifølge selskapets oversikt er det nå gitt støtte til å bygge ut over 200 ladestasjoner i Sverige. Det er ikke gitt at alle disse vil bli bygget. Men til sammenligning er det nå 11 ladestasjoner under bygging i Norge, samtlige i eller rundt Oslo.

Men nå skjer det to ting som kan sette fart på sakene også i Norge:

Statens vegvesen skal levere en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet innen 1. juli Enova har varslet at de vil lansere en støtteordning for bygging av ladestasjoner til tunge kjøretøyer i løpet av sommeren.

Flere slike ladestasjoner må bygges raskt for å få flere elektriske lastebiler ut på veiene, mener Miljødirektoratet. Til sommeren kommer Statens vegvesen med sin utbyggingsplan.

Rask etablering av ladeinfrastruktur er avgjørende for at elektrifiseringstiltakene kan utløses, skriver Miljødirektoratet i sin rapport.

Leder i Lastebileiernes forening, Geir Mo, er enig i at mangel på ladestasjoner legger bremser på utviklingen.

– Våre medlemsbedrifter er positive til å bytte til fossilfrie alternativer, men den største barrieren er mangel på infrastruktur for strøm og biogass, sier Mo.

– De sjåførene som har begynt å kjøre lastebil på strøm, vil jo ikke tilbake. De er fantastiske å kjøre, sier Mo.

Advarer mot forhastet ladebygging

Han mener likevel den raske utviklingen i seg selv gir grunn til å ha litt is i magen, både for utbyggere og lastebilkjøpere.

– Det å investere i lastebiler som går effektivt i 20 mil og bygge ladeinfrastruktur som er basert på denne rekkevidden nå, kan være en gigantisk feilinvestering, sier han.

– Utviklingen går så fort at vi om tre år kan ha tungtransport med 60–70 mils rekkevidde, da er det helt andre forutsetninger, forklarer han.

Han viser til at Tesla allerede har laget vogntog med rekkevidde på 800 km. Men disse har ikke kommet ut for salg ennå.

Foreløpig er elektriske lastebiler i all hovedsak et byfenomen. Det skyldes ikke mangel på ladestasjoner utenfor byene, men at rekkevidden til bilene ikke er lang nok, forklarer Mo.

Hovedregelen i dag er at sjåførene kan kjøre totalt ni timer om dagen med tre kvarters pause halvveis. Trekkvognen til Volvo, som var først på markedet, har en rekkevidde på opptil 300 kilometer. Det vil si at sjåføren får kjørt frem til pause, men må bruke resten av kjøretiden til lading.

Mo mener derfor at en storstilt utbygging av ladestasjoner for lastebiler langs de tradisjonelle rutene for langtransport kanskje ikke den beste for å elektrifisere tungtransporten.

I byene er rekkevidde et mindre problem. Etter å ha ladet på Grønlikaia rekker Engers biler fire turer med Coca-Cola til Lørenskog.

Tilbake på havnen er siste punkt i åpningen tre symbolske tut. På lastebilsk betyr det visstnok at man vil passere. Symbolikken er øredøvende idet sjåfør Darek Szymánski kaster seg på hornet fra førerhuset i ellastebilen.

Strømmen skal frem.