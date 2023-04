Politi-slag sjokkerer. Kan kamera på politiuniformen fange opp flere hendelser?

En politimann er tiltalt for vold etter gjentatte slag mot en 26-åring på Kongsberg i fjor høst. En kollega etterforskes for å ha slettet bevisene.

Her blir Kevin Simensen slått med batong av en politimann på Kongsberg. Det viser en video fra Dagbladet TV.

28.04.2023 14:32

I fjor høst ble to menn siktet for vold mot politiet på Kongsberg. Men da politietterforskeren skulle hentet inn overvåkingsvideo fra hendelsen, ble saken snudd på hodet.

Videoen, som Dagbladet publiserte deler av onsdag, viser hvordan de to tiltalte selv får gjentatte slag fra politiet.

En politimann slo Kevin Simensen (26) en rekke ganger. Han slo både med nevene og med batong. Spesialenheten har nå tiltalt politimannen for vold. Spesialenheten mener også betjentenes rapport fra hendelsen avviker med det som faktisk skjedde.

Siktet for å ha slettet bevis

– Det har gitt meg veldig mange uventede utfordringer i hverdagen. Det blir mange angstanfall og panikk, sier Simensen til Aftenposten.

Torsdag skriver Dagbladet at politiet også skal ha slettet videobevis. En av Simensens venner, Marius Stormo, sier politimennene tok telefonen hans. Deretter ble telefonen holdt opp foran ansiktet til Stormo slik at den ble åpnet. En video ble slettet.

Det er lovlig å filme politiet på offentlig sted. Politimester i Sørøst politidistrikt bekrefter at de har anmeldt sletting av opptak til Spesialenheten.

Påtalefaglig etterforskningsleder Marit Storeng i Spesialenheten for politisaker sier til NRK at de har etterforsket denne hendelsen og at de vurderer om de skal ta ut tiltale.

– Vi sitter igjen med masse spørsmål

I tiltalen fra spesialenheten står det at politimannen la Simensen ned i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve. Politimannen er også tiltalt for å ha slått Simensens kamerat Kristian Pablo Teigen «med stor kraft» med batong.

Tiltalen sier at politimannen handlet på bakgrunn av «begrensede opplysninger» og at Teigen ble slått med batong til tross for at han etterkom pålegget om å trekke seg unna situasjonen.

– Vi sitter bare igjen med masse spørsmål og usikkerhet rundt makten politiet har. At de som skal ta vare på oss, kan gjøre noe sånt, sier Teigen.

Truet forsvarer

Forsvarer for den siktede politimannen sier hun ikke vil uttale seg om saken på grunn av trusler hun har mottatt.

– Min klient er skuffet og har det tungt etter at han ble kjent med tiltalen, har hun tidligere sagt til Dagbladet.

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt sier politiet umiddelbart anmeldte saken til Spesialenheten da de fikk se overvåkingsvideoen.

Den siktede tjenestemannen ble tatt ut av operativ tjeneste.

– I tiden etter har vi ikke selv gjort ytterligere undersøkelser, men avventet Spesialenhetens arbeid, skriver han til Aftenposten.

Kristian Pablo Teigen fikk store merker på låret etter å ha blitt slått med batong.

– Assosiasjoner til grove politiovergrepssaker

Flere har reagert på videoen og spurt seg: Bør politiet selv bære kamera på kroppen?

– Dette gir gufne assosiasjoner til grove politiovergrepssaker fra USA, sier Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant for SV.

Han stiller spørsmålet om ikke også norsk politi bør bruke kroppskamera. Det er et kamera som festes på politiuniformen.

– Det er skremmende å tenke på hvordan denne saken ville blitt behandlet dersom det ikke fantes videobevis.

Også nestleder i justiskomiteen, Maria Aasen-Svensrud (Ap) er positiv til å ta diskusjonen om kroppskamera på politifolk.

– Spesialenheten peker på at sånne hendelser kan føre til at tilliten til politiets egen rapportering blir skadelidende. Det mener jeg er alvorlig.

– Derfor tror jeg det er naturlig at vi fremover i alle fall diskuterer flere typer tiltak, bodycam kan være et nyttig virkemiddel både for politiet og publikum i denne sammenhengen og er noe jeg tenker hører naturlig hjemme i denne debatten, sier hun.

Såkalt «bodycam» brukes i andre land. Men kroppskamera har også vært testet i Norge.

Kan disse kameraene hjelpe? – Bruk av kamera vil i enkelte situasjoner kunne anses som tillitsskapende overfor innbyggerne, men også i mange situasjoner anses som tillitssenkende, skriver seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet til Aftenposten.

Politidirektoratet positive

Høsten 2015 testet 12 politifolk i Oslo kroppskamera. Politiet i Oslo ville vite hvordan politifolk og publikum oppfattet kameraet.

Siden undersøkelsen i Oslo var gjort i liten skala, anbefalte de politiet å vurdere kamera nærmere. Politidirektoratet sa selv at kamera på uniformen kunne være et godt verktøy.

Innvendingene handlet om at forståelsen av video i ettertid kan være annerledes enn ute på gaten når hendelsen skjer. Politifolk må av og til også ta beslutninger og handle på sekunder.

Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet skriver i en e-post til Aftenposten at kroppskamera kan være et godt verktøy for politiet. De er positive til å utrede dette videre og prøve det ut i større skala i flere situasjoner.

– Bruk av kamera vil i enkelte situasjoner kunne anses som tillitsskapende overfor innbyggerne, men også i mange situasjoner anses som tillitssenkende, skriver Haugen.