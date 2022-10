Lite beredskap for å stoppe utslipp ved sabotasje av norske gassrør

Dansk politi bekrefter at lekkasjene fra Nord Stream skyldes eksplosjoner. Nå undersøkes norske gassrør for mulig sabotasje. Har vi mulighet til å stoppe gassutslipp på størrelse med utblåsningen i Østersjøen?

Ifølge den danske Energistyrelsen var det lite som kunne gjøres for å begrense klimagassutslippene etter sabotasjen mot Nord Stream 1 og 2.

18. okt. 2022 13:55 Sist oppdatert nå nettopp

Rundt 50 meter av gassrørledningen Nord Stream er borte. Det viser ferske undervannsbilder den svenske avisen Expressen arrow-outward-link har publisert. På 80 meters dyp viser det seg store renner i sjøbunnen og biter som ser ut som ødelagte rørdeler.

Dansk politi bekrefter tirsdag at lekkasjene på de to gassrørledningene skyldes kraftige eksplosjoner arrow-outward-link .

Lekkasjene etter sabotasjen av Nord Stream 1 og 2 sendte enorme skyer av klimagassen metan over Norge og ut i atmosfæren. Utslippet stoppet ikke før rørene hadde tømt seg for gass. Det tok nesten en uke.

Metangassen som lakk ut, tilsvarer ifølge den danske Energistyrelsen arrow-outward-link nesten en tredjedel av danskenes årlige klimagassutslipp.

Er vi bedre rustet til å stoppe utslippene om noe tilsvarende skulle skje med rørene som frakter gass fra Norge til Europa?

Det korte svaret på det er «ikke særlig», ifølge to eksperter Aftenposten har snakket med.

Hvorfor ikke, og hvorfor er det så vanskelig å stoppe utslipp av denne typen?

Norge har hevet beredskapen på sokkelen etter sabotasjen mot Nord Stream tidligere i høst.

Det norske gassrørnettet består av rundt 9000 kilometer med rør som går på kryss og tvers over Nordsjøen fra ulike steder på norsk sokkel til Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike. Det er Gassco som eier og drifter rørnettet.

Aftenposten har identifisert og fulgt med på to skip som i dagevis har seilt langs norske gassrør. Trolig sjekker de rørene for tegn på sabotasje. Men ingen av selskapene involvert vil si noe om eventuelle funn.

Gassco vil ikke svare på Aftenpostens konkrete spørsmål rundt denne saken, men skriver i en generell uttalelse at de har «tiltak for å redusere skadeomfang» dersom det skulle oppstå en hendelse. Hva disse tiltakene mer konkret går ut på, sier ikke selskapet så mye om.

Stenge av?

På grunn av krigen i Ukraina var begge Nord Stream-ledningene ute av drift, men det sto likevel store mengder gass i rørene for å balansere trykket. Gjennom de norske rørene strømmer gassen for fullt.

Ved en lekkasje vil tilførselen av gass inn i rørene stenges av for å begrense skaden. Men er det mulig å hindre at all gassen som allerede er i rørene lekker ut, slik den gjorde i Østersjøen?

– Så vidt meg bekjent er det ingen prinsipielle forskjeller på rørene på norsk sokkel og Nord Stream. Det vil nok være slik at hvis en av Zeepipe-ledningene til Belgia fikk et brudd litt langt sør i Nordsjøen, ville det stå og lekke en god stund der og, sier Jan Erik Vinnem, professor emeritus i operasjonell marin risiko ved NTNU.

Han sier man i prinsippet kunne hatt avstengningsventiler flere steder langs rørstrekkene for å hindre all gassen fra å lekke ut. Men det er ikke vanlig. Det ville gjøre systemet både dyrere, mer teknisk komplisert og kreve mer testing og vedlikehold.

Tenne på?

Gassco skriver at de vil senke trykket i rørene dersom en lekkasje oppstår. «Det vil i praksis si at man brenner av gassen via en fakkel. Dette er våre prosessanlegg satt opp for å kunne gjøre,» skriver Randi Viksund i en e-post.

Professor Torfinn Havn ved Universitetet i Stavanger sier at det antagelig vil ha begrenset effekt.

– Fakling foregår kontrollert og tar lang tid, så du klarer ikke fakle en kjempemengde. Du reduserer kanskje problemet med metanutslipp i andre enden, men kan ikke forhindre det, sier han.

Den danske energistyrelsen vurderte også å tenne på gassen ved «boblebadene» arrow-outward-link i Østersjøen. Det ville redusert klimagassutslippet selv om brenning av metan fører til CO₂-utslipp. CO₂ er imidlertid en mindre kraftig klimagass enn metan, og mengden ville blitt mindre. Men en slik operasjon var for risikabel, ifølge Energistyrelsen.

Havila Subsea er ett av de to skipene Aftenposten har identifisert som nå trolig undersøker norske gassrør mot sabotasje. Mandag seilte det langs Europipe, som går fra Draupner til Dortmund i Tyskland. Skulle det springe lekk, anslår Torfinn Havn at minst 50 millioner kubikkmeter metangass vil lekke ut.

Tette røret?

Ifølge de to professorene er det mulig å tette røret med en plugg fra innsiden. Men det tar tid. Innen pluggen er på plass, vil gassen ha lekket ut. Å tette lekkasjen fra utsiden, er på kort sikt ikke mulig. Skip som nærmer seg skadestedet vil miste oppdrift på grunn av all gassen i vannet.

Hvor mye gass som vil lekke ut av norske rør ved en eventuell sabotasje, avhenger av hvor mye gass det står i røret, trykk, dybde og temperatur.

– De norske rørene har litt mindre dimensjon og det er litt kortere ledninger enn Nord Stream, så det er mindre gass i de norske rørene, men det er fremdeles betydelige volumer, sier kommunikasjonsrådgiver Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet.

– Er det en akseptabel risiko at man ikke har bedre systemer for å hindre utslipp ved sabotasje?

– Det er krevende å beskytte seg mot bevisste anslag, men selskapene skal ha beredskap for å beskytte seg mot dette. Spørsmål som gjelder nasjonal sikkerhet for petroleumsvirksomheten må rettes til Olje- og energidepartementet, sier Brundtland.

Hvorfor er ikke beredskapen bedre?

– Ingen har nok sett for seg at noen med vilje skulle ødelegge en gassrørledning. Jeg har jobbet ganske lenge i bransjen og har aldri hørt noen nevne sabotasje mot en rørledning på alvor, sier Havn.

Gassrørene er laget for å tåle stor trykkbelastning både innenfra og utenfra. De ligger dypt nede på havbunnen. I noen områder er de tildekket, og deler av strekningen er gravd ned. Rørene inspiseres jevnlig både innvendig og utvendig.

Havn sier man har vært mer opptatt av sikkerhetsaspektene ved gass, mens miljøfokuset har rettet seg mer mot olje.

– Metangassen har ikke vært ansett som et stort miljøproblem, fordi den bobler opp gjennom sjøen og man ser den ikke. Vi vet at gass er et klimaproblem, men historisk er det oljelekkasjer man har vært mest redd for, sier han.

Dermed kunne 778 millioner kubikkmeter gass boble fritt opp i Østersjøen uten at noe ble gjort for å stoppe lekkasjen.

– At det lekker gass ut i atmosfæren er en risiko man har vært forberedt på å ta, sier Vinnem.