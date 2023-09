Solberg om mannens aksjehandel: – Sindre har skjult omfanget av aksjehandlene for meg

På pressekonferansen offentliggjorde Solberg en oversikt over alle aksjehandlene mannen gjorde i de åtte årene hun var statsminister.

Publisert: 15.09.2023

– Sindre har handlet langt mer enn han har fortalt både meg og Stortinget. Det er alvorlig, for det innebærer at jeg har vært inhabil i en rekke perioder mens jeg var statsminister.

Det sier Erna Solberg på en pressekonferanse fredag morgen. Der offentliggjorde hun Finnes’ aksjehandler i perioden hun var statsminister.

Offentliggjøringen av oversikten kommer etter at E24 har avdekket hvordan Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes handlet mange aksjer fra 2013 til 2021.

På pressekonferansen kom det også frem at Finnes har forsøkt å skjule aksjehandlene overfor konen.

– Skjulte handlene

Dette har vært en bevisst strategi, ifølge Solberg. Hun sier at Finnes har balansert porteføljen før årsskiftene for at omfanget av aksjehandlene hans skulle være tilsynelatende lite.

Det var det ikke.

– Det har han gjort for å skjule omfanget av handelen. Det er et alvorlig tillitsbrudd, sier Solberg på pressekonferansen.

Solberg sier hun burde erklært seg inhabil som følge av Finnes’ aksjehandler i saker om for eksempel Hydro. Det har hun ikke gjort.

– Tillitsbrudd er alvorlig. Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag. Men fordi vi er gift og har felles økonomi, har dette direkte påvirkning på hvordan jeg kan utøve mine oppgaver, sier Solberg.

Innsideinformasjon

Solberg har aldri erklært seg inhabil som følge av Finnes’ aksjehandler.

Solberg sier Finnes aldri har fått innsideinformasjon direkte fra henne, men det er ikke umulig at Finnes likevel har hatt anledning til å få tak i dette.

– I statsministerboligen er det både kontor og møterom, det er ikke umulig å utelukke at han kan ha fått innsideinformasjon, sier Solberg.

– Kjente ikke omfanget

Erna Solberg har sagt hun kjente til Finnes’ aksjehandler, men at hun ikke kjente til omfanget. Hun har vært tydelig på at hun aldri delte innsideinformasjon med ektemannen.

Innsidehandel er når man kjøper en aksje fordi du har informasjon om selskapet som andre ikke har. Det er ikke lov siden det undergraver tilliten til markedet. Selskaper på børs har strenge regler for hvordan man deler informasjon. Innsidehandel er straffbart med inntil seks års fengsel.

Høyre-leder Erna Solberg møtte pressen fredag formiddag for å snakke om mannen Sindre Finnes' aksjehandel. Vis mer

Flere handler

E24 har avdekket at Sindre Finnes både eide, kjøpte og solgte aksjer mens Solbergs var statsminister. Det har tidligere vært kjent at han eide aksjer, men det har i høst kommet nye detaljer om Finnes' aktivitet i aksjemarkedet.

E24 har avdekket at Finnes de siste fire månedene Solberg var statsminister handler aksjer flere ganger i måneden.