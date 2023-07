Aftenposten avdekket 13.000 voldsepisoder: Hysj-forslag vil gjøre det umulig, advarer sjefredaktør

Regjeringen vil stoppe folk fra å få vite om interne dokumenter. Åpner for hemmelighold, svarer Aftenposten-redaktør.

Sjefredaktør Trine Eilertsen mener regjeringens forslag om mer hemmelighold vil gjøre det vanskeligere å drive kritisk journalistikk. Vis mer

En avgjørelse i regjeringens forslag om å endre offentlighetsloven er et steg nærmere å være klar. Forrige uke gikk høringsfristen ut, og listen er ikke kort over dem som har hatt sitt å si om det omdiskuterte forslaget.

Departementets oversikt viser at hele 293 høringsuttalelser er kommet inn.

Et ferskt eksempel på et dokument som aldri ville havnet på en offentlig postliste om regjeringen får det som den vil, er habilitetsvurderingen av statsråd Ola Borten Moe (Sp).

Kunnskapsdepartementet mente han ikke var inhabil da han ga et styrelederverv til en «gammel bekjent». Selv har han hemmeligstemplet notatet som organinternt.

Vedtas regjeringens forslag, ville dokumentet heller ikke blitt journalført.

– Det er en grunn til at vi har disse reglene. Det er nettopp for å fange opp når det skjer ting i maktens korridorer som offentligheten skal kunne kontrollere, sier Grunde Almeland (V) til Aftenposten.

Han er sterkt kritisk til regjeringens forslag. Venstre er nå blant flere partier på Stortinget som vil stoppe forslaget.

Det samme har en samlet norsk presse bedt om.

Trine Eilertsen: – Sterkt kritisk

– Aftenposten er sterkt kritisk til forslaget, skriver sjefredaktør Trine Eilertsen i sin høringsuttalelse. Her ber hun regjeringen stoppe hele forslaget.

Dersom journalistene ikke får vite om interne notater går det til syvende og sist ut over leserne, ifølge redaktøren.

Eilertsen tar derfor til orde for at det i stedet bør blir obligatorisk å journalføre organinterne dokumenter.

For nettopp kunnskapen om slike interne dokumenter som Regjeringen nå vil skjule fra postlistene har stått sentralt i flere prisbelønte Aftenposten-saker.

Sjefredaktøren nevner disse eksemplene:

Aftenposten dokumenterte 13.000 tilfeller av vold ved norske sykehjem i 2019. Undersøkelsene baserte seg på innsyn i nettopp interne avviksmeldinger.

Under pendlerbolig-avsløringene dokumenterte avisen at Riksrevisjonen gjennom flere år hadde latt være å kontrollere Stortingets administrasjon. Det var et organinternt dokument hos Riksrevisjonen som avdekket hvorfor.

Innsyn i interne dokumenter var også viktig for debatten om regjeringens inngripende korona-tiltak. Innsyn i de interne dokumentene som viste hva som skjedde bak lukkede dører.

Regjeringens forslag innebærer at kunnskap om «eksistensen av organinterne dokumenter» skal holdes unna pressen.

– Endringene vil gjøre det vanskeligere å drive kritisk journalistikk på forvaltningens saksbehandling og gi pressen svakere rammevilkår for å utføre sitt samfunnsoppdrag, advarer Trine Eilertsen i sin høringsuttalelsen.

Les også Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Fakta Dette er saken Justisdepartementet vil at « organinterne dokumenter organinterne dokumenter Dokumenter som er utarbeidet av en offentlig virksomhet selv for egen saksforberedelse. Det betyr at det ikke er sendt ut av virksomheten. » ikke lenger skal måtte journalføres. Dermed vil de heller ikke være synlige i postlistene.

Forslaget betyr at ingen lenger kan kreve å få vite at organinterne dokumenter finnes, slik i dag.

Departementet mener selv at forslaget ikke vil svekke allmennhetens informasjonstilgang. De mener i stedet at dagens praksis hvor man må journalføre kan føre til oppmerksomhet og debatt om den pågående interne korrespondansen, og at det kan gi forventninger om et bestemt resultat i saken og hindre fri meningsutveksling. Les høringen og høringssvarene her. Vis mer

Støtter regjeringen

Men det har også kommet flere høringsuttalelser som er positive til regjeringens forslag om mer hemmelighold.

Flere av støttespillerne er offentlige etater:

Helse sørøst RHF:

– Det er behov for å kunne ha en fri og åpen dialog i pågående prosesser internt i organet for å bidra til god kvalitet i produktet som utarbeides. I avveiningen mellom slike kryssende hensyn er det derfor etter vårt syn gode grunner til å kunne skjerme organinterne dokumenter mens arbeidet med disse er i prosess.

Kriminalomsorgsdirektoratet:

– Selv om det bør være en høy terskel for unntak fra innsynsretten, antar vi at dette ikke i like stor grad gjør seg gjeldende for en journalinnføring, da det etter lovens ordning uansett vil være adgang til å gjøre unntak for organinterne dokumenter.

Statens helsetilsyn:

– Vi er enig i at hensynene bak unntaket for organinterne dokumenter også gjør seg gjeldende for journalopplysninger om slike dokumenter, og at unntaksbehovet for henholdsvis interne dokumenter og journalopplysninger om slike dokumenter må ses i sammenheng. Etter vårt syn vil forslaget bidra til å sikre den frie, interne meningsutvekslingen i organet på en bedre måte enn i dag.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å unndra organinterne dokumenter fra offentligheten. Her direktør Jan Fredrik Andresen. Vis mer

Her står partiene:

Aftenpostens kartlegging på Stortinget viser at hverken Rødt, Venstre, SV eller MDG støtter forslaget.

– Det er meningsløst å gå videre med en lovendring som er så til de grader slaktet i høringsrundene. Hvis regjeringen skal lytte til høringsinnspillene, har den ikke annet valg enn å trekke forslaget tilbake, sier fungerende Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Retten for vanlige folk til å kikke myndighetene i kortene er avgjørende for et liberalt demokrati. Når regjeringen foreslår å svekke loven bør det lyse store varselskilt, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik.

– Får ikke offentligheten engang vite at sentrale dokumenter eksisterer, forringer det muligheten for en åpen og kritisk samfunnsdebatt, sier justispolitisk talsperson i SV Andreas Unneland.

– Det er uforståelig for meg at regjeringen bruker tid på å fremme dette forslaget og lar være å stille til debatt om det, sier Ingrid Liland (MDG).

Hverken Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp eller KrF har villet svare Aftenposten på hvor de står i saken.