Torsdag kan 5000 samles for å se fotballkamp. Det er bare én hake.

Det er lang kø foran testsenteret utenfor Intility Arena i Oslo onsdag kveld. Foto: Tomm W. Christiansen

Det er duket for en helt spesiell fotballfest når Vålerenga møter Sarpsborg 08 torsdag kveld.

Jakob Semb Aasmundsen Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

Nå nettopp

– Det er viktig med godt trykk på tribunen. Dette blir bra!

Birk Jakob Slipersæter er supporterkoordinator for Vålerenga Fotball. Han står i kveldssolen foran Vålerengas hjemmebane, Intility Arena, og smiler bredt. Ved siden av ham står kompisen Mathias Stenerud.

Foran og bak dem, i en over 100-meter lang kø som strekker seg rundt kvartalet, er andre spente Vålerenga-supportere. Unge og gamle, menn og kvinner.

– Dette har nok mange ventet lenge på, sier Stenerud.

Torsdag kveld er det nemlig duket for en helt spesiell fotballfest på Intility Arena: Hjemmelaget Vålerenga og bortelaget Sarpsborg 08 skal for første gang på lenge spille for en fullsatt stadion.

Eller nesten i hvert fall: I tråd med trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplanen, som Oslo nå også følger, kan Intility Arena ønske 5000 tilskuere velkommen. Til vanlig har de en kapasitet på rundt 16.000 plasser.

Det er bare én hake: Alle må ha grønt koronasertifikat. De som ikke har det, må hurtigteste seg.

Birk Jakob Slipersæter og Mathias Stenerud i kø for å ta hurtigtest foran Intility Arena. Foto: Tomm W. Christiansen

Test betyr fest

Både Slipersæter og Stenerud er trofaste supportere, og de har sett kamper gjennom koronaperioden. Antallet tillatte tilskuere har variert fra 50 til 200 til 600.

Med slike begrensninger har det vært gjennomført loddtrekning mellom dem med sesongkort.

De synes det er bra at hurtigtesten gjør at flere skal få se Vålerenga spille.

– Det er fint at alle nå får muligheten. Og at testen er gratis, sier Slipersæter.

Vålerenga har i samarbeid med Oslo Helse satt opp testsenter foran Intility Arena. Åpningstider er onsdag 20.00–23.00 og torsdag 12.00–18.00.

– Man merker en stor forskjell når flere er på kamp. Det er blitt bedre og bedre stemning jo flere vi har fått lov til å være, forteller Slipersæter.

Det han gleder seg mest til, er at supportertribunen åpner igjen. Her blir det koronavennlig fest, skal vi tro Slipersæter.

– Det er deilig å kunne samles igjen på ett sted og synge og heie, sier Slipersæter.

– Jeg gleder meg til møte gutta, drikke øl og kose meg, legger Stenerud til.

– Fortsatt pandemi

– Vi må huske at det fortsatt er pandemi, sier Morten Nydal, eventsjef i Vålerenga Fotball.

Han gleder seg til å kunne invitere 5000 fotballglade sjeler torsdag kveld, men han minner om at Intility Arena er forpliktet til å overholde smittevernregler.

I tillegg til grønt koronasertifikat er det en rekke smittevernregler som må følges:

For å sikre god avstand skal alle benytte den inngangen som er opplyst på billetten. 500 pr. hver av de ti inngangene.

Munnbind benyttes frem til man er på setet sitt, og om man forlater setet sitt. Dette fordi det vil være vanskelig å holde 1 meter avstand i enkelte situasjoner.

Det skal være ett ledig sete mellom hver tilskuer. Samme sete skal benyttes under hele arrangementet.

Eventsjef Nydal understreker at dette ikke kommer til å hindre supporterne i å ha en flott fotballopplevelse.

– Det kommer til å bli god stemning.

Mathias Stenerud synes hurtigtesten er noe herk. Foto: Tomm W. Christiansen

Yte for å nyte

Inne i testteltet foran Intility Arena er det endelig Birk Jakob Slipersæter og Mathias Steneruds tur til å få billetten inn til fotballfesten.

To frivillige tar navn og nummer. Deretter blir de geleidet bort til en rekke stoler langs teltduken. Frivillige i gule smitteverndrakter trekker frem testpinnene.

Slipersæter og Stenerud har gjort det flere ganger før, men synes det fremdeles er ubehagelig.

Men de har øl, synging og supportersamhold i sikte.

– Man må nyte for å yte, som det heter, sier Stenerud.