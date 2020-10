Lindén sier «stemmer i hodet» gjorde ham til drapsmann

Drapstiltalte Makaveli Lindén framholdt i retten mandag at hallusinasjoner og «stemmer i hodet» drev ham til drapet på Heikki Paltto i oktober 2018.

Advokat Øystein Storrvik forsvarer drapstiltalte Makaveli Lindén. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

På et håndskrevet notat som ble vist fram under første dag av rettssaken i Oslo tingrett, sier han at han angrer på måten han utførte drapet på.

Notatet ble funnet på Lindéns celle i Ila fengsel. Der satt han i en periode i varetekt etter at han ble pågrepet for drapet på 24 år gamle Heikki Paltto i en leilighet på Majorstuen i Oslo 15. oktober 2018. Paltto ble påført 45 knivstikk.

Makaveli Lindén erkjente drapet på Paltto og et ran av en annen mann kort tid i forveien.

– Jeg hørte stemmer

Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, presiserte at Lindén erkjenner de faktiske forhold, men at han ikke erkjenner straffskyld.

Forsvaret og tiltalte selv mener han var psykotisk på gjerningstidspunktene. Det mener også påtalemyndigheten, men aktoratet tror at Lindén husker mer av hendelsen han gir inntrykk av.

Lindén forklarte i retten at hans mentale helsetilstand forverret seg i tiden før drapet, og at han fremdeles er syk. Han er nå innlagt på Dikemark sykehus.

Han forklarte at han hadde hallusinasjoner og hørte stemmer i hodet, og at han kom til Norge fordi han følte seg forfulgt i Sverige.

– Jeg hørte stemmer som sa at jeg skulle gå inn i hus og rane mennesker. Etter hvert ga jeg opp å stå imot, sa Lindén.

Statsadvokat Trude Antonsen er aktor i rettssaken der Makaveli Lindén er tiltalt for drapet på Heikki Paltto 15. oktober 2018. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Husker bare fem knivstikk

Drapet på Paltto skjedde ifølge Lindéns egen forklaring da han forsøkte å gjemme seg etter at han ranet en annen mann i et garasjeanlegg noen hundre meter unna.

Han kom til en leilighet med en altandør på bakkeplan som han banket på. Der ble han sluppet inn av Paltto, som var alene hjemme.

Vel inne lette Lindén rundt i leiligheten etter verdisaker mens han truet Paltto med en kniv. Lindén forsøkte å binde Paltto fast med en kabel, men da 24-åringen kom seg løs stakk Lindén ham med kniven.

På spørsmål fra aktor, statsadvokat Trude Antonsen, om hva han tenker om at Paltto ble drept med 45 knivstikk, svarte Lindén:

– Jeg tenker at det er brutalt.

Antonsen sier til NTB at notatet fra cella på Ila ble vist for å belyse den tiltaltes tanker rundt det som skjedde i leiligheten.

– Notatet kan tyde på at han kanskje husker mer enn det han er villig til å forklare i retten, sier hun.

Lindén: – Jeg føler anger hver dag

Heikki Palttos mor vitnet også i retten mandag. Hun forklarte at hun har hatt det svært tungt etter drapet på sønnen.

Da Lindén startet sin forklaring rett etter moren sa han at han angrer på drapet.

– Jeg gråter inni meg når jeg hører Heikkis mamma. Jeg føler anger hver dag. Jeg er veldig lei meg, sa Lindén.

Forsvarer Storrvik forklarer klientens reaksjon som ganske typisk for en person som har vært i psykose, men fått medisinsk hjelp og som ser på egne handlinger med nye øyne.

– Når man da har gjort ting i psykotisk tilstand og så mottar hjelp og kommer ut av tilstanden, så får man mer normale reaksjoner på det som skjer rundt seg. Så det ser jeg på et typisk utslag at man er under behandling og at den type følelser kommer opp, sier Storrvik.

I desember i fjor konkluderte rettspsykiaterne Agneta Nilsson og Anne Lill Ørbeck enstemmig og under sterk tvil med at Lindén var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet. De to er også til stede i Oslo tingrett for å observere den tiltalte.

