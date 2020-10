Politiet presiserer informasjon om mulig brann i elbil i helgen

Politiet meldte lørdag om en elbil som tok fyr da den sto til lading utenfor et bolighus i Oslo, men presiserer nå informasjonen.

NTB

Nå nettopp

Politiet fikk melding om at det kom gnistrer og røyk fra en elbil ved Ullernchauséen på Lilleaker klokken 20.36 lørdag.

Operasjonslederen i Oslo politidistrikt ble sitert på at «det sto flammer ut av panseret» og at «man kunne se røykutvikling i området.».

– Informasjonen er nå ettergått nærmere, og politiet har ikke dekning for å si at det sto flammer ut av panseret. Det var heller ikke tegn på at bilen var utsatt for høye temperaturer. Saken er ikke ferdig etterforsket, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Oslo brann- og redningsetat opplyste lørdag kveld til NTB at røykutviklingen ga seg da bileieren tok ut ladekabelen fra bilen, en Polestar 2.

Polestar bestrider i en pressemelding at det skal ha vært snakk om en brann.