Sikkerhetsselskapet forklarer seg: Derfor sviktet overvåkingen

Et sikkerhetssystem som sviktet gang på gang har vært tema flere ganger under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Nå står en representant fra selskapet i vitneboksen.

Det var seks overvåkingskameraer på boligen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara. Flere av kameraene fungerte ikke da gjerningspersonen slo til. Foto: Politiet

15. okt. 2020 15:35 Sist oppdatert nå nettopp

Det var Stanley security som hadde ansvaret for sikkerhetssystemet på boligen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Firmaet hadde satt opp seks kameraer på parets eiendom på Røa. Likevel klarte kameraene aldri å filme en gjerningsperson.

Gang på gang har aktørene i rettssal 250 hørt at kameraene var ute av drift. Aktoratet har sagt at det var Bertheussen som flere ganger slo av kameraene.

Etter lunsjpausen torsdag inntok Espen Nilsen fra Stanley security vitneboksen. Han skal nå forklare seg om sikkerhetsanlegget på eiendommen.

Stanley Security hadde på den tiden avtale med Oslo politidistrikt om å sikring av boligen til statsråd Wara.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Fredag 16. oktober skal flere politifolk forklare seg i retten. I tillegg kommer språkforsker Sylfest Lomheim. Vis mer

– Når kom du først i kontakt med Wara /Bertheussen i forbindelse med denne saken? spurte aktor Thomas Blom.

Nilsen svarte da at han kom i kontakt med Bertheussen fra januar 2019. Det var en måned etter det første hærverket mot boligen på Røa.

Espen Nilsen fra Stanley security i Oslo tingrett torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han legger i retten vekt på at det er viktig at brukeren er kjent med installasjonen. Dette med tanke på bruken av det.

– Hva er viktigst? Kameraet eller alarmen? ønsket Blom å vite.

– Det er viktigst med alarmen. Kameraene har ikke noe varslingssystem, svarte Nilsen.

Under forklaringen kom det frem at lisensen på noen av kameraene gikk ut. Derfor sluttet de å fungere i en periode. Det skjedde fordi de måtte sette opp kameraer ganske raskt. Derfor hadde de ikke fullstendig oversikt over lisensene.

Ved ett av tilfellene måtte håndverkere som jobbet i kjelleren til Wara og Bertheussen ta strømmen. Dette skapte også problemer for kameraene.

Aktor Blom viste i retten en god del meldinger mellom Bertheussen og Nilsen om problemer rundt kameraene. I en periode var det kun ett av seks kameraer som fungerte. Etter noen dager klarte selskapet å få liv i alle seks.

«Null stress»

På spørsmål fra aktor sier Nilsen at han har hatt et godt samarbeid med Bertheussen hele veien.

– Var dere ofte innom Vækerøveien for å ordne opp i problemer? spurte forsvarer Bernt Heiberg.

– Da jeg tok over der i januar 2019, så var jeg der ukentlig. Det er over snittet, men det var et stort anlegg, svarte Nilsen.

Ved ett av tilfellene hadde Bertheussen sagt til Nilsen at det ikke var så viktig med sikkerhet den helgen Wara var bortreist. Det var den helgen noen tente på bilen. Bertheussen skrev da i en SMS til Nilsen at «det var null stress» med sikkerheten fordi Wara ikke var hjemme.

Nilsen sa da ifra til politiet om at Bertheussen ikke ønsket at teknikere fra selskapet kom for å ordne kameraene da Wara ikke var hjemme. Politiet ga da beskjed til Nilsen om at det var ok siden Wara var bortreist.