Kvinne tiltalt for å ha deltatt i IS løslatt mandag

En 30 år gammel IS-tiltalt kvinne ble mandag løslatt fra varetekt. For ett år siden ble hun hentet tilbake til Norge og pågrepet. Mandag i neste uke starter rettssaken.

En norsk kvinne og hennes barn ble hentet fra flyktningleiren Al-Hol i Syria til Norge i januar 2020. Kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Foto: Afshin Ismaeli

23. feb. 2021 12:06 Sist oppdatert nå nettopp

Presisering: I første versjon sto det at kvinnen ble løslatt tirsdag, men det riktige er mandag.

– PST har løslatt kvinnen fordi vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt. Spørsmålet er også drøftet med statsadvokaten, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til Aftenposten.

Kvinnen ble løslatt mandag. 30-åringen har tilbragt over ett år i varetekt, etter at hun og hennes to barn ble hentet hjem fra Syria i fjor. Det skapte politisk drama i Norge.

– Strafferammens lengde tilsier at vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt. Det er ikke lenger bevis eller unndragelsesfare, sier Aamodt.

Strafferammen er seks års fengsel. Kvinnen har blant annet vært fengslet på grunn av fare for bevisforspillelse. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Det at påtalemyndigheten ikke lenger mener det er grunnlag for å holde henne i varetekt, betyr at det trolig ikke er stor fare for at hun vil rømme, begå nye straffbare forhold eller påvirke eller ødelegge bevis.

Aftenposten har forsøkt å innhente en kommentar fra kvinnens forsvarer, men har så langt ikke lykkes.

Giftet seg med tre IS-krigere

Kvinnen, som er norsk statsborger, ble pågrepet på Oslo lufthavn 18. januar 2020. To dager senere ble hun fremstilt for varetekt og fengslet.

I februar 2013 reiste hun fra Norge til Syria og flyttet sammen med ektemannen, den kjente norske IS-krigeren Bastian Vasquez fra Skien.

Kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett.

Av tiltalen kommer det frem at statsadvokaten mener hun i perioden juni 2013 til mars 2019 var et medlem av IS.

«Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for IS», heter det i tiltalen.

Vasquez døde i april 2015 da han jobbet med å lage bomber for IS. Siden giftet kvinnen seg med to andre IS-krigere.

De to norske barna som ble hentet hjem i januar i fjor, er de første norske som er hentet ut sammen med en forelder. Foto: Afshin Ismaeli

Hentet hjem etter helomvending

I april 2019 sa statsminister Erna Solberg at Norge ville hente hjem barn fra Syria dersom foreldrene samtykket. Men hun presiserte at Norge ikke ville medvirke til å hente hjem de norske kvinnene.

Men så snudde norske myndigheter. I midten av januar 2020 ble den nå terrortiltalte kvinnen og hennes to barn hentet hjem.

Det ble begrunnet med at man var bekymret for at det ene av de to barna kunne være alvorlig syk.

Dette førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.