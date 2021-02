Lesesalene åpner, men det er ikke plass til alle: – Det har vært hardt å studere nå

Etter uker med stengte lesesaler, har student Jon-Martin Helgesen akkurat gjort plass til skrivebord hjemme. Nå som de åpner igjen, tør han ikke håpe på at det varer.

Jon-Martin Helgesen bor i en studenthybel på 18 kvadratmeter på Bjølsen. Nå er han glad han kan bruke lesesalen igjen. Foto: Siri Øverland Eriksen

17. feb. 2021 20:55 Sist oppdatert 7 minutter siden

Torsdag åpner lesesalene for Oslos studenter igjen. De har vært stengt siden slutten av januar for å begrense spredning av mutantviruset.

– Det har vært veldig hardt å studere nå. Produktiviteten er omtrent ikke tilstedeværende, sier Jon-Martin Helgesen.

Han tar en master i museologi og kulturarvstudier på Universitetet i Oslo. Det er fag han trives godt med, men koronakrisen har nå vart i over halvparten av studieløpet hans. Derfor var det lenge avgjørende for ham å kunne bevege seg fra hybelen til lesesalen. Men den muligheten forsvant da mutanten kom på banen.

– Jeg har jobbet fra en sofa i en hybel på 18 kvadratmeter. Men de akademiske kravene er jo ikke senket. Sensor lar ikke et dårlig metodekapittel fare av den grunn, sier Helgesen.

Slik har lesesalene på Blindern sett ut i hele februar. Foto: Stein J. Bjørge

«Absurd» å stenge salene

Aksel Rogstad, debattredaktør i studentavisen Universitas, tror dagens nyhet vil gi fornyet motivasjon til studentene.

– Bare det å komme seg ut av huset til noe som ligner på en arbeidsplass, vil gi motivasjon. Det er det studentene har lengtet etter disse ukene, sier han.

Da salene stengte rettet han krass kritikk mot regjeringen i en kommentar. Han mener det er absurd å holde lesesalene stengt når biblioteker, butikker og serveringssteder holder åpent.

– For meg har det ikke hengt på greip i det hele tatt. Smittefaren er ikke lavere i køen på en kafé enn på trikken til Blindern, sier Rogstad.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) svarte Rogstad i VG. Der viste han til at forslaget om å stenge lesesalene kom fra FHI og Helsedirektoratet.

Åpner bare 150 plasser

Helgesen tror ikke smittefaren vil bli høyere nå som salene åpner igjen.

– Regjeringen sier at de ønsker mindre bevegelse. Men nå har studenter stått i kø til Deichmann for å lese der, hvor man kan sitte maks to timer. Da går turen videre til biblioteket på Tøyen eller Grünerløkka, før man må flytte seg derfra også. Så leter man byen rundt etter en ledig plass på kafeer, som har vært stappfulle, sier han.

Med dagens system må man bestille leseplasser på universitetet. Man låser seg inn med adgangskort. Dette vil gjøre det lettere å smittespore ved utbrudd. Samtidig er det ikke nok leseplasser til alle. Helgesen var heldigvis tidlig ute med å bestille da det åpnet.

– Jeg hadde ikke problemer med å få bestilt i dag, men jeg tror det blir større trykk fremover, sier han.

Rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen, forteller at bare 150 plasser åpner totalt på universitetet. Langt mer enn dobbelt så mange har meldt interesse. Trykket på lesesalene blir normalt høyere i løpet av våren når eksamensperioden kommer.

– Vi klarer ikke dekke opp helt, dessverre. Jeg tror vi må ta steg for steg nå, for smittesituasjonen er ikke helt avklart enda, sier Stølen.

Vintage skatoll måtte ryke

Helgesen mener universitetet kunne gjort mer for å finne løsninger for studentene i denne tiden. Det har vært lite informasjon å hente – ingen e-poster med oppdateringer om hva som gjøres for å bedre situasjonen.

Svein Stølen får spørsmål om de ikke kunne funnet løsninger så flere leseplasser kunne blitt åpnet.

– Nei, det ville betydd et stort antall studenter på campus. Det må vi være litt forsiktige med nå, sier han.

Han er glad for at han kan åpne opp litt nå, men sier det fortsatt er en usikker situasjon.

– Vi må være veldig nøye med å følge smittevernregler og føringer fra regjeringen fremover, sier han.

Til tross for de gode nyhetene, forbereder Helgesen seg fortsatt på å måtte jobbe hjemme. Det har ikke vært plass til skrivebord i hybelen hans. Et vintage skatoll har tatt opp plassen. For ikke lenge siden måtte han selge det for å gjøre plass. Men skrivebordet han skulle sette der har vært utsolgt.

– Jeg ville ikke solgt det om lesesalene var åpne. Men nå må det uansett bli et skrivebord når de får det på lager, så jeg er sikker på at jeg har et sted å jobbe. Jeg føler meg ikke trygg på at det ikke vil stenge igjen, sier han.