Partene:

Forsvarer: Nils Christian Nordhus,

Aktor: Statsadvokat Geir Evanger.

Tiltalen: «For å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler».

Hun er tiltalt for å deltatt i terrororganisasjonen IS i Syria fra juni 2013 til mars 2019.

Brudd på § 147 d (før ny straffelov trådte i kraft i 2015) og brudd på §136 a (den nye straffeloven).

Grunnlaget:

I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL.

Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen.

Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med X som også var tilknyttet ISIL. X deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at X kunne delta aktivt i kamphandlinger for ISIL.

Etter at X omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med Y som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av X. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al-Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Forholdet er begått i utlandet.