Regjeringen avlyser skriflig eksamen for elever på ungdomsskolen og videregående

Regjeringen avlyser skriftlig eksamen i vår for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Det kom frem da kunnskapsminister Guri Melby holdt pressekonferanse kl 11 mandag formiddag.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterte nyheten om avlysningen av eksamen under en pressekonferanse mandag formiddag. Foto: Lise Åserud

NTB

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

8. feb. 2021 11:19 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Bakgrunnen er at mange elever har fått store deler av undervisningen digitalt på grunn av pandemien.

Utdanningsdirektoratet hadde anbefalt å avlyse eksamen.

Melby fremholdt at det avgjørende var rettferdighetsprinsippet for årets avgangskull. De kan ha fått svært forskjelllig undervisning fra skole til skole.

– En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Hun vedgikk at det kunne bli oppfattet urettferdig for tidligere kull og senere kull.

- Det tar jeg ikke lett på, sa hun.

Spørsmålet angår 60.000 elever i tiende trinn og 185.000 elever i videregående opplæring.

Eksamen skal gjennomføres for privatister og elever som trenger eksamen for å få vitnemål. Det vil bli avholdt lokalgitt muntlig eksamen for elever på tiende trinn og i tredje trinn på videregående. Standpunktkarakteren skal fastsettes i uke 23 for de fleste.

Flere partier har krevd at årets eksamen blir avlyst. Ap, SV, Rødt og MDG har krevd dette, mens Frp 3. februar sa at de foreløpig ikke vil gå inn for at vårens eksamener blir avlyst. De ba kunnskapsministeren gå flere runder med skoleorganisasjonene.

Utdanningsforbundet, som organiserer rundt 180.000 lærere, mener også at eksamen for grunnskolen og videregående skole bør avlyses, men mener imidlertid at eksamen bør gå som normalt for privatister og for de elevene som vil bli forhindret fra å gå videre i utdanning og arbeidsliv dersom de ikke får avlagt eksamen.