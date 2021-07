Forventer firedobling av reisende på Gardermoen

Nikoleta Luptakova og Rebekka Psenakova (t.h.) har reist til Oslo fra Slovakia. Foto: Ketil Blom Haugstulen

I slutten av mai var det rundt 10 000 daglige reisende på Gardermoen. Nå forventes mer enn fire ganger så mange.

5. juli 2021 15:04 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Jeg kan fortsatt ikke tro det. Det føles ut som om jeg drømmer.

Rebekka Psenakova har akkurat kommet ut av innreisekontrollen på Oslo lufthavn Gardermoen. Hun og venninnen Nikoleta Luptakova har reist til Oslo fra Slovakia. De har ventet i to måneder på å kunne reise til Norge. I dag åpnet Norge grensene til Europa.

– Så da hev vi oss på første mulige fly, sier Luptakova.

De skal jobbe på hotell i Norge i sommer. Fra mandag ble de norske reisereglene endret. Fra nå av samkjører Norge sine innreiserestriksjoner og karanteneregler med EU. Det gjør at mange land i EØS-området blir grønne, og det blir lettere for nordmenn å reise til utlandet.

Det merkes på grenseovergangene.

Det var godt med reisende i avgangshallen på Gardermoen mandag formiddag. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Mer enn fire ganger så mange

I mai har snittet på antall daglige reisende ligget på rundt 10 000. Avinor beregner at tallet vil øke til rundt 45 000 i juli.

Dette vil særlig merkes for dem som flyr fra utlandet og inn i Norge.

I en pressemelding ber lufthavndirektør Stine Ramstad Westby passasjerer som kommer fra utlandet forberede seg på lange køer.

– Enkelte dager har vi hatt køer på opptil 5–6 timer, og uten større endringer i innreiserestriksjonene fra myndighetene forventer vi at denne situasjonen vedvarer og også kan forverres i tiden fremover, sier hun.

Får endelig besøke sønnen

Hollandske Bram Assenberg gliser bredt idet han finner sønnen sin blant en liten håndfull ventende i ankomsthallen på Gardermoen. Han slipper kofferten sin og gir sønnen, Ronald, en stor klem. Sønnen jobber i Sverige, men det var lettere for dem å møtes i Norge. Nå skal de nyte fire dagers ferie sammen.

– Det er veldig fint å kunne komme hit og besøke sønnen min, sier han.

Assenberg forteller om lange køer, men et effektivt system i grensekontrollen.

– Du måtte gå veldig langt og stå i mange køer, men det gikk helt fint, sier han.

Hollandske Bram Assenberg og sønnen Ronald skal videre til Sverige, men det var langt billigere å møtes i Oslo. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Derfor tar det så lang tid

Det er særlig innreiserestriksjonene som gjør at det tar lang tid når folk kommer til Norge.

For selv om flere land i Europa nå er grønne, og det er mulig å reise flere steder uten å måtte gå i karantene, er det fremdeles streng kontroll på innreise.

Grensekontrollen må nemlig registrere alle innreisende uansett om du har grønt koronapass. De må kontrollere om de reisende er vaksinert, om de kommer fra et grønt land eller om de kommer fra et rødt land. Dersom folk må i karantene, blir de tatt hånd om av Ullensaker kommune og ført til karantenehotell.

Det var ca 30 meter kø til Dr Dropin før utreise på Oslo lufthavn. Det var noe forvirring rundt reglene i køen, og en kvinne holder frem mobiltelefon med skjermbilde av myndighetenes «covid-19-restriksjoner». Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Vanskelig å holde oversikt

Forholdene på Gardermoen varierer ut ifra hvilken type reiser folk skal på.

Hvis du reiser fra utlandet til Norge kan du vente deg lange køer i grensekontrollen.

Hvis du skal reise fra Norge til utlandet kan det bli en del køer. Avinor anbefaler reisende å sjekke råd fra flyselskapet om når man bør stille opp på flyplassen. For land utenom EU varierer det hvilke krav det er til dokumentasjon og vaksinetest. På flere av de store flyplassene er det satt opp drop-in vaksinetest.

Innenlandsreiser skal visstnok gå som normalt.

Med mange ulike regler kan det være vanskelig å holde oversikt. En norsk kvinne som var på vei hjem til London etter å ha vært i sønnens bryllup, fikk kjenne på det. Hun måtte til drop-in koronatest før avreise, selv om hun er fullvaksinert.

– Det var helt fantastisk å kunne komme hit til bryllupet. Men det er litt vanskelig å holde oversikt over alle reglene, sier hun.

Reglene for utreise, innreise og karantene, varierer ut ifra hvilket land du reiser til og hvorvidt du er blitt vaksinert.

– Ikke kom for tidlig

Kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Høeg Ulverud anbefaler folk å sjekke med flyselskapet når de bør stille opp på flyplassen og hva du må ha av dokumentasjon.

– Problemet er at folk kommer for tidlig. Folk bør møte opp i god tid, men vi har hatt folk som kom hit før personalet til og med, sier hun.

Selv om trafikken har økt på flyplassen de siste ukene er de vant til å ha rundt 100 000 daglige reisende i juli i vanlige år.

SAS: – Pågang uten sidestykke

SAS opplyser at de ser en tydelig økning i antall reisende, godt hjulpet av at Norge nå har lempet på innreisereglene.

– Vi opplevde en pågang nærmest uten sidestykke den helgen regjeringen kom med sine lettelser, og bookingtallene er svært positive. Klart mest populært å reise til varme og opplevelser i Spania, Hellas, Italia og Kroatia, sier pressesjef Freja Annamatz.

Til tross for lettelsene i reiser regner SAS med at de kommer til å fly seksti prosent færre utenlandsreiser enn i et normalt år.

Avinor ønsker de reisende velkommen tilbake. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Minst kø om natten

Også på grenseovergangen mot Sverige i Svinesund merker de økt pågang, særlig fra turister fra Sveits, Østerrike og Tyskland.

– Per nå er det ikke kø, men vi antar at trafikken vil ta seg opp utover dagen.

Det sa seksjonssjef ved Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt, Merete Beck, mandag formiddag. Hun anbefaler reisende å være godt forberedt når de kommer til grenseovergangene og å reise utenom rushtid. Tidlig om morgenen, sent om kvelden og på natten er det minst kø.