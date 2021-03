Forsvareren: Den IS-tiltalte kvinnen er et offer for menneskehandel, og det må lede til frifinnelse av henne

Onsdag startet forsvarer Nils Christian Nordhus sin prosedyre der han ber om at den IS-tiltalte kvinnen må frifinnes. Han sier kjernen er at hun ville hjem fra IS, men ble tvunget til å bli.

Tirsdag la aktoratet ned påstand om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinnen fra Oslo. Hun er den første i Norge noensinne som er tiltalt for å være kone og mor i en terrororganisasjon. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

24. mars 2021 09:13 Sist oppdatert nå nettopp

Fengsel i fire år. Det mener aktoratet er passende straff for oslokvinnen som er tiltalt for å delta i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) ved å være kone og mor.

Etter vel tre uker i rettssal 250 i Oslo tingrett la aktoratet tirsdag ned sin påstand om straff. Onsdag vil forsvarer advokat Nils Christian Nordhus forsøke å overbevise retten om at hun ikke kan dømmes etter tiltalen.

– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel og at det må lede til frifinnelse av henne, sa han.

Forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, sier i sin prosedyre at han er sterkt uenig i skyld og straff i aktors påstand. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ville ikke bli samkone

Hun slet litt med å finne seg selv, hun var av-og-på med hijab, før hun kom inn i Profetens Ummah og møtte sin fremdtidige ektemann, Bastian Vasquez.

Forsvareren sier at det som var avgjørende for at hun dro: Hun møtte Bastian Vasquez, og hun ble påvirket av måten han snakket til henne på. Og det han lovet henne.

Han hadde forespeilet henne et stort hus og spilte på hennes samvittighet om å bidra og dra dit.

– Han sa også at hun måtte få mye kjærlighet og kos. Men parallelt med henne hadde han et annet prosjekt, å importere kvinner fra Norge. Det visste hun ikke noe om.

– Men hun ønsket ikke noen samkone.

Hun skal blant annet ha blitt tvunget til å skrive melding til en venninne i Norge at hun aksepterte at ektemannen tok henne som kone nummer to.

Han avviser aktors påstand om at hun ble med i en terrororganisasjon.

Han sa at Jabhat al-Nusra som Bastian Vasquez var med i da hun kom ned, drev ikke med internasjonal krigføring. De hadde ikke fokus på å rekruttere fremmedkrigere eller rekruttere kvinner.

– Det at hun er kone og mor, gjør det henne til en deltager av en terrororganisasjon? spurte forsvareren.

Tiltalte ville hjem etter en stund, oppholdet i Syria svarte ikke til forventningene.

Onsdag var siste dag i rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen. Forsvarerne, advokatene Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø, holdt sin prosedyre. Dommerne under ledelse av tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen (i midten) kommer med dom 4. mai. Foto: Esther Bjørneboe /NRK

Fakta Dette er hun tiltalt for Tiltalen: «For å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler». Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS i Syria fra juni 2013 til mars 2019. Brudd på § 147 d (før ny straffelov trådte i kraft i 2015) og brudd på §136 a (den nye straffeloven). Strafferammen er fengsel i seks år. I tiltalen legges det til grunn at hun giftet seg med tre forskjellige menn, og at hun ved å være hjemme og passe barn, la til rette for at mennene kunne ta del i aktive kamphandlinger for IS. Aktoratet mener også hun uttalte seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge for å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Kvinnen nekter straffskyld. Vis mer

Aktor og statsadvokat Geir Evanger mener oslokvinnen bidro til IS ved å være kone og mor. – Hun dro helt frivillig til Syria, sa han under prosedyren tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tvang og forsøk på hjemreise

Det som har vært med på å redde livet hennes, sa forsvareren: En sterk familierelasjon mellom henne og familien.

– Hun ville ha familien fremfor IS, men hun fikk ikke lov til å velge familien, sa Nordhus.

Nordhus viste til rettsoppnevnte sakkyndige som vitnet i retten: Tiltalte var som andre kvinner prisgitt mannen for å komme seg ut.

Han mener den strenge kontrollen forklarer meldingene hun har sendt. Hun måtte for eksempel gi fra seg mobilen, det var ingen fri kommunikasjon, den ble lest av IS.

Vold er akseptert, IS oppmunterer til det for å «utdanne» kvinnene. Noen kvinner greide å flykte, andre ble drept fordi de ble tatt i å forsøke. Det var nesten umulig å komme seg ut.

– Hun ble slave for mennene hun var hos mens hun var i Syria.

Forsvareren viste også til at tiltaltes far i et politiavhør om de to bærumsøstrene sa om det datteren formidler fra Syira: Først var hun glad, men så gråter hun, angrer og vil hjem.

Tvunget til å utføre tjenester

Retten får høre detaljer om seksuelle og andre voldelige overgrep ektemannen skal ha utsatt henne for. Hun skal ha blitt krenket og tvunget til å utføre tjenester for ham.

Forsvareren sier at hun for eksempel måtte lage varmt vann for ham når han vil dusje om nettene. Hun måtte stå opp om nettene når han vil ha sex med henne.

– Dette orket hun ikke mer, hun ville jo ha kos og kjærlighet. Hun var sårbar, hun hadde blitt mobbet som barn, dette orket hun ikke, hun ville hjem. Han nektet henne.

Hun måtte innfinne seg med situasjonen.

Vasquez døde i april 2015. Retten får derfor ikke høre hans versjon av saken.

Nordhus viser til at hun flere ganger har gitt uttrykk for at hun angret og ville hjem. Også førBastian Vasquez dør i en bombeeksplosjon i april 2015. I slutten av mars kommuniserer hun med fetteren i Oslo og ber ham be for at hun skal komme seg hjem med babyen sin.

Strafferabatt

Aktoratet landet på en påstand om fire års fengselsstraff, etter strafferabatt. Aktor og statsadvokat Geir Evanger mener deltagelse i en terrororganisasjon må straffes strengt. Hun var lenge i IS, fem år og åtte måneder. Dessuten understreket Evanger at hun reiste helt frivillig til Syria for å være sammen med og støtte ektemannen, IS-krigeren Bastian Vasquez.

Aktor mente at tiltalte var klar over hva hun dro til.

Samtidig erkjenner også aktoratet at hun i perioder ble holdt tilbake mot sin vilje og forsøkte å komme seg hjem. Det er også formildende at hun etter hvert angret, og at hun har samarbeidet med PST.

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard og forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Aktor viste til at kvinner spilte en viktig rolle i terrororganisasjonen. De skulle være kone og mor.

De skulle ta vare på ektemannen og motivere ham til å krige for IS. De skulle føde for å tilrettelegge for den nye generasjonen jihadister. Evanger mener at tiltalte inntok en slik rolle.

– Det er straffbart etter norsk lovgivning.