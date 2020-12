Marineoffiserer til Aftenposten: Sjøforsvaret har ikke lært. Det kan komme flere havarier som Helge Ingstad.

Det står like uerfarne folk på broen på norske marinefartøyer i dag som det gjorde på havarerte KNM Helge Ingstad. Det sier sjøoffiserer til Aftenposten.

Den 133 meter lange fregatten KNM Helge Ingstad ligger havarert nord for Stureterminalen i Øygarden i november 2018. Skipet hadde en verdi på 15 mrd. kroner. Foto: Cornelius Poppe / NTB

18. des. 2020 14:22 Sist oppdatert nå nettopp

Det er natt til 8. november 2018. Ett av Norges største krigsskip er på vei sørover langs vestlandskysten. Fregatten KNM Helge Ingstad med 137 personer om bord seiler i god fart. Målet for turen er Dundee i Skottland. Men først skal de trene på å seile gjennom en innenskjærs led.

På broen ser de en godt opplyst oljeterminal. Men de sliter med å skille lysene fra terminalen fra det som viser seg å være et 250 meter langt tankskip som legger fra kai: TS Sola.

Flere ting stjeler konsentrasjon fra dem på broen:

Vaktsjefen leder et team som driver opplæring av nye vaktsjefer og menige.

Også et vaktskifte virker forstyrrende.

En av utkikkene mangler når de to skipene havner på kollisjonskurs.

Først ti sekunder før kollisjonen forstår vaktsjefen faren og forsøker en unnamanøver. Da er det for sent.

Det ble gjort feil på feil. Titalls barrierer som skal hindre havari, fra avansert teknisk utstyr til rutiner som skal iverksettes, sviktet eller ble brutt. Også Ingstads to GPS-systemer.

Tre parter bidro til ulykken, men skyldfordelingen er fortsatt ikke avgjort.

Fakta Rapportene etterpå sa at dette sviktet Besetning på broen var uerfarne. De ble distrahert av opplæringen.

Kommisjonen lurer på hvorfor besetningen ikke brukte radar og andre varslingssystemer til å kontrollere det de så med egne øyne.

Sjøforsvarets egen undersøkelse bekrefter at vaktsjefen og hans team formelt hadde kvalifikasjonene i orden. Men de hadde ikke erfaring til å håndtere situasjonen som oppsto.

Uavhengige sjøfartseksperter beskriver det som ble gjort på broen, som rent amatørskap. Vis mer

Det er 8. november 2019. På årsdagen for havariet til KNM Helge Ingstad forklarer Havarikommisjonen hvordan ulykken kunne skje. Fra v. Dag S. Liseth i sjøfartsavdelingen, direktør William J. Bertheussen og seksjonsleder Kristian Haugnes. Foto: Ole Berg-Rusten

I ettertid har Sjøforsvaret understreket at det er tatt grep som skal sikre at en slik hendelse ikke skjer igjen. Men innad i organisasjonen slås det nå full alarm

En gruppe med sentralt plasserte sjøoffiserer varsler i dag gjennom Aftenposten følgende: De samme feilene som forårsaket kollisjonen til KNM Helge Ingstad, gjøres i dag.

– Det er mangel på kompetanse på broene. Folk rykker for raskt opp. Til tross for at flere fartøyer enn Helge Ingstad har vært involvert i alvorlige hendelser, har ikke Sjøforsvaret lært. Fortsetter vi som nå får vi et nytt havari! sier de til Aftenposten.

Gruppen med sjøoffiserer som nå varsler, tjenestegjør i Marinen og seiler på fartøyer av ulik størrelse. De har dyp innsikt i situasjonen om bord på norske krigsskip.

Slik beskriver de situasjonen i Sjøforsvaret i dag:

Flere skipssjefer nekter å seile marinefartøyer fordi de mener sikkerheten ikke er god nok.

Varsler om teknisk svikt på fregatter og andre fartøyer tas ikke tak i.

Vedlikehold og kontroller fanger ikke opp selv grove svakheter.

Offiserene minner om at mange liv var nær ved å gå tapt i Ingstad-sammenstøtet, og et skip til 15 mrd. gikk tapt. De påpeker at det også har vært flere hendelser der fartøyer kunne gått tapt. I januar 2017 grunnstøtte KNM Otra i 20 knops fart.

De mener at det er flere forhold som peker på at Sjøforsvaret ikke har lært:

De som ble satt til å skrive på nye retningslinjer etter Ingstad-havariet fikk ikke innsyn i Sjøforsvarets egen rapport. Dermed forsvant mye av muligheten til å lære.

Sjøforsvaret er lite og tar på seg for mange oppdrag. Det drives rovdrift på nøkkelpersonell.

Fakta To andre alvorlige hendelser 31. januar 2017 gikk minefartøyet KNM Otra på grunn i mørket i Solund kommune i Sogn, i 20 knops fart. Om bord ble det øvet på navigasjon. Slik har hendelsen flere paralleller til havariet med KNM Helge Ingstad. 4. november 2018, fire dager før Ingstad havarerte, kolliderte minefartøyet KNM Måløy med et annet fartøy inne på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Marinesjef Rune Andersen opplyser at det var mye vind og at en av to vannjet’er som driver fartøyet frem ikke virket. Han avdramtiserer hendelsen. Offiserene Aftenposten har snakket med mener at hendelsen var alvorlig. De sier at KNM Måløy kolliderte med kaien. Vis mer

– Vi vet hva som skjer om vi står frem

Det er svært sjeldent at offiserer i Forsvaret som gruppe henvender seg til offentligheten på denne måten. De gjør det anonymt.

– Denne saken er svært sensitiv. Spesielt for ledelsen. Det å stå fram som varsler vil være svært ødeleggende for egen situasjon. Det har vi sett med andre varslere. Fokuset må være å rydde opp i sikkerhetskulturen, ta varsler og signaler på alvor og faktisk gjøre noe med det. Ikke bagatellisere og avfeie det. Interne kanaler har ikke fungert, derfor har vi gått til media, sier offiserene.

Aftenposten kjenner identiteten til flere i gruppen og vet hvor de tjenestegjør.

Offiserene sier at flere grep er tatt etter Ingstad og andre alvorlige hendelser. Men de er langt fra tilstrekkelige.

Fakta Dette er Sjøforsvaret Sjøforsvaret har 3591 ansatte, hvorav 1769 er soldater på førstegangstjeneste og 180 er sivilt ansatte. Sjøforsvaret består av: Egen ledelse: Øverste sjef og Sjøforsvarsstaben. Egne baser: Haakonsvern i Bergen. Harald Haarfagre på Madla ved Stavanger. KNM Tordenskjold (skolesenter) i Horten. Treningsbase på Ramsund sør for Harstad. Marinen: Sjøforsvarets kampfartøyer: Fregatter (4), MTB-båter (6), Minefartøyer (4) og ubåter (6). Kystvakten (15 fartøyer): Har en blanding av militære og sivile om bord. Driver fiskerioppsyn, redningstjeneste og norsk suverenitetshevdelse i nordområdene. Også soldater i spesialavdelingene Kystjegerkommandoen og Minedykkerkommandoen inngår i marinen. Marinefartøyene seilte tilsammen 39.816 timer i 2019. Kilde: Forsvaret Vis mer

Protesterer på toppoffiserenes opprykk

Rapportene som ble laget etter Ingstad-havariet, pekte på systemsvikt i Sjøforsvaret. Likevel er det bare enkelpersoner som jobbet på fregatten, som er fratatt oppgaver.

Offiserene reagerer spesielt på at de to som satt øverst i Sjøforsvaret under Ingstad-ulykken, i ettertid har fått opprykk. Opprykk betyr at en ansatt i Forsvaret får en høyere militær grad, for eksempel fra løytnant til kaptein. Med dette følger det mer ansvar og mer prestisje.

Tidlig i november i år tok sjefen for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, over som sjef for Etterretningstjenesten . Han rykket opp fra kontreadmiral til viseadmiral.

Samtidig tok Rune Andersen, sjefen for Marinen, over som sjef for Sjøforsvaret . Han rykket opp fra flaggkommandør til kontreadmiral.

– De to visste om svakhetene, men unnlot å gjøre noe med dem. Sjøforsvarets internrapport ble holdt tilbake. Vi spør om det ville blitt opprykk om den kom ut tidligere. Da rapporten kom ut var det fordi eierne av TS Sola krevde innsyn, hevder offiserene Aftenposten snakker med.

8. november 2019. Sjef for Marinen, Rune Andersen, og sjefen for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, fotografert på marinebasen Haakonsvern. De intervjues om Havarikommisjonens hovedrapport som er lagt frem samme dag. Foto: Ørn Borgen

forrige







fullskjerm neste Tankskipet TS Sola fotografert under rekonstruksjonen av kollisjonen med KNM Helge Ingstad 2. april 2019. 1 av 3 Foto: Marit Hommedal / NTB

Slik svarer Sjøforsvarets ledelse på offiserenes kritikk:

1. Befal har nektet å seile

De Aftenposten har snakket med, sier at offiserer har nektet å seile fordi sikkerheten ikke har vært god nok.

Rune Andersen svarer:

– Det har vært flere eksempler på at vi har kansellert seiling grunnet

sikkerhetsmessige avvik de siste par årene. Men dette er også noe vi ønsker. Vi er helt avhengig av at ansatte og vernepliktige sier fra og rapporterer om uønskede forhold knyttet til sikkerhet. Det går til kjernen i arbeidet med å styrke sikkerhetskulturen. Hvis ikke problemene som oppdages kan løses skal man la være å seile.

2. Uerfarne driver opplæring

Uerfarne har drevet opplæring om bord under seilaser. Det sier offiserene og rapportene etter havariet.

Rune Andersen svarer:

Risikoen har vært undervurdert ved opplæringen slik den fant sted på Ingstad og Otra. Dette krever særskilte sikkerhetstiltak og en egen risikovurdering.

– Min tid som sjef for Marinen ble i stor grad definert av ulykken med Helge Ingstad. Det samme vil gjelde min tid som sjef for Sjøforsvaret. Målet er å få på plass en sikrere og bedre organisasjon. Vi har mye ugjort. Jeg forventer at det blir mer å ta tak i etter neste rapport fra Havarikommisjonen, sier Andersen. Foto: Tor Høvik

3. Rapporter ble holdt tilbake

Offiserene sier at internrapporter er holdt tilbake og det har hindret læring i Sjøforsvaret.

Rune Andersen bekrefter at rapporten etter hendelsen med KNM Otra ikke er offentliggjort. Han bekrefter også at Sjøforsvaret offentliggjorde sin rapport om Ingstad først i august 2020. Og at dette skjedde samtidig som eierne av TS Sola fikk tilgang til rapporten.

– Vi ønsket hele tiden selv å offentliggjøre internrapporten. Men vi måtte ta hensyn til politiets anmodning og at Forsvarsdepartementet forberedte søksmål, sier han.

Andersen beskriver det som «delvis riktig» at de som ble satt til å skrive nye retningslinjer ikke hadde tilgang til den interne rapporten. Men at nøkkelpersoner som skulle sørge for læring, fikk innsyn. Otra-rapporten har vært tilgjengelig for dem som arbeider med navigasjon og sikkerhet i Marinen, sier han.

4. Sjøforsvaret har bemanningsproblemer – mangler skipssjefer

Offiserene sier at Sjøforsvaret mangler riktig personell, og at uerfarne rykker for raskt opp.

Rune Andersen svarer:

– Vi har for få ansatte i enkelte viktige nøkkelstillinger. Disse er kritiske for virksomheten. Det gjelder blant annet skipssjefer og maskinmestre til de mindre fartøyene.

– For 10-15 år siden var kullene på Sjøkrigsskolen for små. Det er disse kullene som nå skulle ha opparbeidet erfaring og overtatt nøkkelstillingene, sier Andersen.

Men han sier at Sjøforsvaret alt i alt er bemannet med det antall personell det skal ha. Og at folk med den rette kompetanse kan flyttes på i en eventuell trusselsituasjon.

Fra broen på KNM Helge Ingstad, fire dager før kollisjonen med oljetankeren Sola TS i Hjeltefjorden i Hordaland. Til venstre står admiral James Foggo. Han ledet Nato-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag, som Ingstad deltok på rett før havariet. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

5. Utstyr virker fortsatt ikke

Offiserene og internrapporten beskriver en lang liste over utstyr som ikke fungerte på Ingstad. Det gjaldt navigasjon, havari og mulighetene for å tømme skipet for vann. De sier det fortsatt er mye som ikke virker.

Rune Andersen svarer:

– Større og mindre tekniske avvik forekommer og vil alltid forekomme på marinefartøyer. Men etter Ingstad har vi satset mye på å få på plass et bedre system for systematisk oppfølging av teknisk status.

6. Mangler kompetanse til å håndtere havari

Internrapporten og offiserene hevder at Ingstad kunne vært reddet etter kollisjonen med TS Sola. Besetningen var derimot ikke satt i stand til å håndtere gitte nødprosedyrer og skjønne at ror, motorkraft og propeller fortsatt virket. Det er de fortsatt ikke, sier offiserene.

Rune Andersen svarer:

– Det er sannsynliggjort i rapporten at fartøyet kunnet vært berget. Men det er ikke endelig konkludert. Vi forventer at akkurat dette blir grundig belyst i Havarikommisjonens neste rapport. Den tar for seg det som skjedde etter kollisjonen.

– Besetningen befant seg i en uoversiktlig situasjon. Hva de foretok seg i de kritiske minuttene fra kollisjonen til grunnstøtingen må forstås ut fra at det, sier han.

7. Sjefene rykket opp etter Ingstad

Offiserene reagerer sterkt på at Rune Andersen og Nils Andreas Stensønes fikk opprykk etter Ingstad-havariet.

Stensønes svarer:

– Som sjef for Sjøforsvaret hadde jeg rederansvaret. Driftsansvaret var delegert til marinesjefen. Mitt fokus etter havariet var å ta vare på besetningen, håndtere fartøyet, støtte etterforskning, granskning og undersøkelser.

Rune Andersen svarer:

– Jeg har forståelse for at spørsmålet blir stilt. Som sjef for Marinen hadde jeg det overordnede ansvaret for sikker drift av fartøyene. Det inkluderer ansvar for opplæring, treningsnivå og kontroll av kvaliteten på besetningene. Det utøvende ansvaret ligger hos skipssjefene. Men jeg opplever også stor støtte i egen organisasjon. Blant annet fordi jeg står for kontinuitet i oppfølgingen etter Ingstad. Jeg prioriterer dette arbeidet høyt.

Vurderte de to å avstå fra opprykk?

– Min motivasjon for å søke stillingen som sjef for Sjøforsvaret var sterkt knyttet til arbeidet vi har påbegynt. Et ønske om å ta ansvar for at vi etter hvert kan legge dette bak oss, med en sikrere organisasjon, sier Andersen.

– Jeg anså det som riktig å overlate til andre å vurdere om det var riktig og om jeg var best egnet til den nye jobben, sier Stensønes.

Ville en tidligere offentliggjøring av rapporten stått i veien for opprykk?

– Absolutt ikke, mener Andersen.

– Husk at rapporten er utarbeidet av Sjøforsvaret selv og offentliggjort. Innholdet i rapporten har vært kjent for forsvarsledelsen lenge og i god tid før det ble avgjort hvem som fikk disse stillingene, sier han.

– Vi har lært!

– Det er ikke riktig å påstå at Sjøforsvaret ikke har lært, sier Rune Andersen.

- Det har blitt gjort svært mye for å styrke sikkerheten etter ulykken. Og arbeidet fortsetter inn i 2021, sier han.