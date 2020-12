Åpner for inntil ti gjester to ganger i julen

En annerledes jul nærmer seg. Hovedregelen er enkel: Begrens antall kontakter både før og under julefeiringen.

Julen 2020 skal gjennomføres med tiltak, og noen lettelser som gjelder spesielt for høytiden. Foto: Gorm Kallestad / NTB

2. des. 2020 13:30 Sist oppdatert nå nettopp

Hei hå, nå er det jul igjen – eller?

Hvor mange kan du samle på julaften? Hva med nyttår? Og hvordan bør man feire jul for å minske smitterisikoen?

Spørsmålene rundt hvordan julefeiringen blir i år, har vært mange. Onsdag var det endelig tid for oppklaring da regjeringen holdt pressekonferanse i Oslo sentrum.

Dette er regjeringens anbefalinger for julen 2020:

Begrens antallet kontakter både før jul og under julefeiringen.

Unngå store ansamlinger og bruk butikkenes åpningstider.

Hold minst én meters avstand til personer du ikke bor sammen med – også i juleselskapet.

Begrensningen om å ha inntil fem gjester opprettholdes til over nyttår, men på to av dagene i ferien, kan du ha inntil ti gjester. Forutsetningen er at man kan opprettholde én meters avstand. Derfor må antall gjester tilpasses den plassen man har tilgjengelig.

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde minst to meters avstand til personer i risikogruppen.

Unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands. Reiser innenlands til familie kan være nødvendig for mange.

Det er greit å dra på hytta, men sørg for å overholde gjeldende råd om reiser og avstand.

Dette er ikke julen for å reise utenlands eller motta besøk fra utlandet. Personer som kommer fra røde land eller områder, må fortsatt være i karantene i 10 dager.

Barn og unge med skilte foreldre, skal ha mulighet til samvær med begge foreldrene i julen.

Lokale regler gjelder

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har anbefalt å beholde strenge tiltak så lenge som mulig, og helst frem til 21. desember. Likevel har flere land valgt å åpne noe opp før den anbefalte fristen.

I Norge reiser mange ut fra storbyene og «hjem» til jul. Da er det de lokale reglene som gjelder: Feirer du jul på Geilo, skal du følge reglene for julefeiring på Geilo.

– Er nissen nærkontakt?

– Utgangspunktet er jo at nissen kommer fra Nordpolen, som er hvit på kartet. Vi har ikke registrert noen smittetilfeller der. Så vi antar at han for lov til å komme, sa statsminister Erna Solberg (H).

Samtidig gjelder fortsatt regelen om én meter avstand, men statsministeren åpnet for at det er forskjell på hva en tenåring gjør, og hva en toåring kan tillate seg.

En skjør situasjon

Allerede i forrige uke varslet Solberg at det ikke blir rom for store juleselskaper eller nyttårsfester. Men de konkrete rådene om julefeiring har latt vente på seg. Regjeringen ønsket å se an smitteutviklingen.

– Vi er bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte, sa Solberg, og understreket at hun håper flest mulig får en fin jul med de gjeldende rådene. Samtidig er målet å unngå økt smitte i høytiden.

Også FHIs avdelingsdirektør Line Vold sier situasjonen er skjør. Hovedkonklusjonen i deres siste risikorapport er at det er en vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll de neste seks månedene.

Fra 16. desember vil landets fylker vurderes ukentlig av FHI. Fem nye nivåer med ulike tiltak skal tas i bruk, alt etter hvor stor smittespredningen er. Grunnlaget er en konkret vurdering av situasjonen i fylket.

– Det vil ikke være noen automatikk i når man går fra ett nivå til ett annet, sier helseminister Bent Høie.

Helsedirektoratet og FHI skal iverksette og etablere det nye systemet, som skal gjøre det lettere å samordne lokale tiltak der det er behov for det.

Åpner for mer digital undervisning

Kunnskapsminister Guri Melby (V) oppfordrer til utendørsaktiviteter for barn og unge denne julen.

Skolene får dessuten anledning til å ta i bruk mer digital undervisning fremover, også på gult nivå. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig.

Flere har tatt til orde for at det vil være lurt å avslutte skolen noe tidligere, for å hindre smittespredning og karantene i julen. Det er ifølge ministeren opp til kommunene å avgjøre.

– Vurderingene og beslutningene må tas lokalt, fordi landet vårt og skolene våre er så forskjellige, sier Melby.