Foto: Siri Øverland Eriksen Norge Koronaviruset Hvordan finne balansen mellom smittevern og frihet? Fagfolk er delt om veien videre.

Flere vaksineres. Smittetallene går opp, men dødstallene har gått ned. Samtidig må en koronatrøtt befolkning forberede seg på nye og enda strengere tiltak. Folk må huske på friheten sin, sier professor.

Gina Grieg Riisnæs

Torgeir Knutsen

12 minutter siden

Kampen mot koronaviruset her i landet har den siste tiden fått en positiv effekt. Aftenpostens analyser viser at smitten blant de eldste over 80 år har falt kraftig den siste tiden.

Blant denne gruppen, som er den mest utsatte for alvorlig sykdom og død, har antall smittede gått ned med 80 prosent de siste fire ukene. Dødstallene i Norge har falt markant sammenlignet med tidligere i pandemien.