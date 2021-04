Ber folk vente enda en dag med å reise hjem

Det er fortsatt uvær, kolonnekjøring og lange køer på fjelloverganger mellom øst og vest.

Det er kolonnekjøring på fjellovergangen over Aurland på Fylkesvei 50. Her fra Vestredalen. Foto: Statens vegvesen

5. apr. 2021 10:15 Sist oppdatert nå nettopp

På Filefjell er det en til to timers ventetid, mens det på Hemsedalsfjellet er rundt fire timers ventetid. Haukelifjell ble fra 18-tiden gjenåpnet for fri ferdsel. Men været og føreforholdene er fortsatt så krevende at Vegtrafikksentralen ber folk som kan, strekke påsken enda en dag ut i tid.

– For dem som ikke absolutt må dra hjem på mandag, så oppfordrer vi til å utsette hjemreisen med en dag, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ved Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

– Men må man hjem, så pass på at bilen har mer enn nok strøm eller drivstoff. Det er også lurt ha med ekstra klær og mat om kolonnekjøringen tar tid. Ellers er det viktig å følge på kolonnen, legger hun til.

Slik så det ut på fjellovergangene ved 18.30-tiden mandag:

E16 over Filefjell : Kolonne. En til to timers ventetid.

Rv52 over Hemsedal : Kolonnekjøring, fire timers ventetid.

Fylkesvei 50 Aurland - Hol : Kolonnekjøring

E134 over Haukeli : Åpen

Rv7 over Hardangervidda : Stengt. Forblir stengt ut mandag.

Rv13 over Vikafjell : Stengt

Rv15 over Strynefjellet : Stengt

Fylkesvei 53 Årdal-Tyin : Stengt

Fylkesvei 613 Gaularfjell: Stengt

Ifølge Vegtrafikksentralen øst på Twitter er riksvei 15 over Strynefjellet også stengt fordi det er rasfare. Det er dårlige værprognoser de neste 24 timene, og den vil derfor holdes stengt inntil videre.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er også stengt på grunn av uvær, og her vil en ny vurdering bli foretatt tirsdag morgen.

I Midt-Norge er Tydalsfjellet mellom Stuggudal i Tydal og Brekken i Røros stengt. I Nord-Norge er E69 Skarsvåg – Nordkapp i Troms og Finnmark fylke stengt på grunn av uværet.

Sto fast i tunnel

Bergens Tidende meldte mandag ettermiddag at mange biler sto fast fast i Filefjelltunnelen. Trafikkoperatør Idar Sangolt sa til avisen at det rett og slett var kolonnen man venter på.

– Folk må utvise tålmodighet. Værmeldingen er ikke akkurat med oss, sier han.

Været som mandag formiddag bidrar til at de fleste fjellovergangene mellom øst og vest i Sør-Norge holdes stengt, vil bare fortsette.

Det sier Hanne Beate Skattør, vakthavende ved Meteorologisk institutt, til Aftenposten.

– Vi har nordvestlig vind med kuling, og det kommer til å vare utover dagen. I tillegg kommer det snøbyger inn mot Vestlandet og Nordvestlandet, sier Skattør.

Snøbygene skal variere, og vinden kan bli noe svakere i kveld. Men det blir fortsatt kuling utsatte steder, og det varsles snøfokk i fjellet.

– Tirsdag blir det mer vind igjen, sier Skattør.

Fylkesvei 50 Aurland – Hol har vært stengt siden søndag, men ble åpnet for kolonnekjøring etter ny vurdering mandag morgen. Her er det tre timer ventetid fra øst, opplyser Vegtrafikksentralen.

Slik så det ut på Hemsedalsfjellet klokken 21.27 søndag kveld. Da var det ikke kolonnekjøring, men bommen var stengt på østsiden. Farten gikk i 20–30 km/t over fjellet.

Trøndelag: Åtte utforkjøringer

Også i Trøndelag er det svært vanskelige kjøreforhold med sørpeføre og sterk vind. Siden 11-tiden mandag formiddag har politiet i Trøndelag rykket ut til åtte utforkjøringer, melder NRK. Ved 15-tiden havnet to biler på taket med fem minutters mellomrom, den ene på Snåsa, den andre i Snillfjord.